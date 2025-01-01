Перед тем, как отправиться в дальние страны, купец спросил у своих дочерей, какие гостинцы привезти им из-за моря. Старшие сестры пожелали дорогих нарядов и драгоценностей, а младшенькая, Аленушка, попросила привезти ей аленький цветочек. После долгих поисков выполнил купец ее просьбу и нашел цветочек на удивительном острове, хозяином которого было чудище лесное. Разгневалось оно на купца и потребовало, чтобы тот попрощался с дочками и вернулся на остров снова. Но, узнав об этом, Аленушка отправилась на остров сама. Вскоре добрая девушка узнала, что чудище на самом деле - заколдованный принц. Как же снять злые чары?
Собрался купец с товарами за море и спросил каждую из трех своих дочерей, что им привезти в гостинец.
Две старшие попросили вещи вполне материальные, а младшая, Аленушка захотела цветочек аленький. На далеком острове нашел отец редкий цветок, да принадлежало то растение чудищу...