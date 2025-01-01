Собрался купец с товарами за море и спросил каждую из трех своих дочерей, что им привезти в гостинец.

Две старшие попросили вещи вполне материальные, а младшая, Аленушка захотела цветочек аленький. На далеком острове нашел отец редкий цветок, да принадлежало то растение чудищу...