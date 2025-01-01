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Постер фильма Аленький цветочек
Постер фильма Аленький цветочек
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Аленький цветочек

Аленький цветочек

Alenkiy tsvetochek 18+
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О фильме

Перед тем, как отправиться в дальние страны, купец спросил у своих дочерей, какие гостинцы привезти им из-за моря. Старшие сестры пожелали дорогих нарядов и драгоценностей, а младшенькая, Аленушка, попросила привезти ей аленький цветочек. После долгих поисков выполнил купец ее просьбу и нашел цветочек на удивительном острове, хозяином которого было чудище лесное. Разгневалось оно на купца и потребовало, чтобы тот попрощался с дочками и вернулся на остров снова. Но, узнав об этом, Аленушка отправилась на остров сама. Вскоре добрая девушка узнала, что чудище на самом деле - заколдованный принц. Как же снять злые чары?

  • Картина снята по мотивам одноименной известной сказки, написанной Сергеем Тимофеевичем Аксаковым.
  • Режиссером “Аленького цветочка” выступила Ирина Поволоцкая. Также она сняла фильмы “Таинственная стена” (1967), “Исполняющий обязанности” (1973), написала сценарий к картинам “Зной” (1962) и “Искушение” (1976). 
  • В 1978 году на экраны вышел музыкальный фильм Марка Захарова “Обыкновенное чудо”, в котором Александр Абдулов также сыграл заколдованного юношу. 
  • Исполнив роль Аленушки, актриса Марина Ильичёва-Рыжакова посвятила свою жизнь театру. Вплоть до своей смерти в 2018 году она играла на сцене Нижегородского ТЮЗа.

Собрался купец с товарами за море и спросил каждую из трех своих дочерей, что им привезти в гостинец.

Две старшие попросили вещи вполне материальные, а младшая, Аленушка захотела цветочек аленький. На далеком острове нашел отец  редкий цветок, да принадлежало то растение чудищу...

Страна СССР
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 25 августа 1978
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Alenkiy tsvetochek, Die feuerrote Blume, Аленький цветочек, A bíborszínű virág, Cudowny kwiat, La fleur écarlate, The Scarlet Flower
Режиссер
Ирина Поволоцкая
В ролях
Марина Ильичева
Лев Дуров
Лев Дуров
Алла Демидова
Алла Демидова
Алексей Чернов
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 19 голосов
6.7 IMDb
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Аленький цветочек

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