Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй, 1994

Когда развернувшееся строительство грозит уничтожить их жилище, енотовидные собаки тануки встают на защиту дома. Они решают использовать свой талант перевоплощения, чтобы приостановить стройку. Двух особо одаренных тануки посылают в Сикоку, чтобы те обратились за помощью к трем старейшинам. А остальные в это время всеми силами пытаются саботировать стройку, устраивая небольшие "аварии". Но, поскольку люди не отступают, тануки приходится прибегать ко все более и более экстремальным мерам, чтобы спасти свой дом.