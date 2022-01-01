Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй, 1994

В 1960-е годы в Японии наблюдается сильный рост населения, и не жилья людям не хватает. Правительством начаты масштабные строительные программы, призванные превратить сельскую местность в новые города, в частности, верхнюю часть долины Тама к западу от Токио. В лесу на окраине Токио живут тануки, волшебные создания, представляющие собой енотов-оборотней. Ежедневное разрушение их жизненного пространства беспокоит сообщество тануки. Они решают объединиться и остановить строительство с помощью своих превращений. Когда несколько людей погибает в результате их поступков, к людям присоединяются лисы-оборотни кицунэ…
Когда развернувшееся строительство грозит уничтожить их жилище, енотовидные собаки тануки встают на защиту дома. Они решают использовать свой талант перевоплощения, чтобы приостановить стройку. Двух особо одаренных тануки посылают в Сикоку, чтобы те обратились за помощью к трем старейшинам. А остальные в это время всеми силами пытаются саботировать стройку, устраивая небольшие "аварии". Но, поскольку люди не отступают, тануки приходится прибегать ко все более и более экстремальным мерам, чтобы спасти свой дом.