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Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй
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Heisei tanuki gassen pompoko

Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй, 1994

1994 / Япония
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 1960-е годы в Японии наблюдается сильный рост населения, и не жилья людям не хватает. Правительством начаты масштабные строительные программы, призванные превратить сельскую местность в новые города, в частности, верхнюю часть долины Тама к западу от Токио. В лесу на окраине Токио живут тануки, волшебные создания, представляющие собой енотов-оборотней. Ежедневное разрушение их жизненного пространства беспокоит сообщество тануки. Они решают объединиться и остановить строительство с помощью своих превращений. Когда несколько людей погибает в результате их поступков, к людям присоединяются лисы-оборотни кицунэ…

  • Когда тануки улетают в поезде духов и призраков, непосредственно перед началом проекта «Полтергейст» можно увидеть изображения персонажей из других фильмов студии Ghibli, в том числе Кики из «Ведьминой службы доставки», Гидросамолет Порко Россо из одноименного мультфильма, Тоторо на вершине горы из «Моего соседа Тоторо» и молодого Таэко из «Еще вчера», который летит над крылатым скелетом.
  • В соответствии с японским фольклором, тануки изображаются как очень общительные и озорные существа, способные использовать «науку иллюзий», чтобы превращаться практически во что угодно, но не способные навредить человеку.

Когда развернувшееся строительство грозит уничтожить их жилище, енотовидные собаки тануки встают на защиту дома. Они решают использовать свой талант перевоплощения, чтобы приостановить стройку. Двух особо одаренных тануки посылают в Сикоку, чтобы те обратились за помощью к трем старейшинам. А остальные в это время всеми силами пытаются саботировать стройку, устраивая небольшие "аварии". Но, поскольку люди не отступают, тануки приходится прибегать ко все более и более экстремальным мерам, чтобы спасти свой дом.

7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 16 июля 1994
Возраст 12+
Режиссер
Исао Такахата
В ролях
Синтё Коконтэи
Макото Нономура
Юрико Исида
Норихэй Мики
Нидзико Киёкава
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй 3 постера
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Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй смотреть онлайн

Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй
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