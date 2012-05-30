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Белоснежка и охотник Белоснежка и охотник
Киноафиша Фильмы Белоснежка и охотник
Snow White and the Huntsman

Белоснежка и охотник, 2012

2012 / США
6.6 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Приключенческое фэнтези британца Руперта Сандерса создано по мотивам небезызвестной сказки немецких писателей братьев Гримм. Претенденток на главную роль, которую исполнила великолепная Кристен Стюарт, было огромное множество, например: Селена Гомес, Эмма Стоун, Райли Кио, Дженнифер Лоуренс и многие другие. Съемочный процесс стартовал 19 сентября 2011-го и завершился 10 декабря того же года. Киноленту снимали в Великобритании.

  • Вторая часть «Белоснежки и охотника» так и не вышла в свет из-за скандального романа Кристен Стюарт и Сандерса. В дальнейшем кинокомпания «Universal Pictures» занялась производством спин-оффа.
  • Образ Королевы Равенны (Шарлиз Терон) основан на легендах о так называемой кровавой графине. Согласно преданиям, богатая венгерская аристократка Елизавета Батори погружалась в кровь убитых девушек, чтобы получать жизненную силу.
  • Капли крови, которые зритель видит в самом начале ленты, настоящие. Кинорежиссер Руперт Сандерс хотел достичь максимально реалистичного эффекта, поэтому проколол собственный палец.
  • Однажды во время съемок со Стюарт и Хемсвортом произошел курьезный случай. Актриса случайно ударила своего коллегу в глаз со всей силы. После этого гримерам приходилось работать с Крисом более тщательно, чтобы скрыть синяк. Занятно, что именно этот дубль вошел в окончательную версию фильма.

Тьма приближается. Она прячется в лесах, спускается с гор, застилает небо. Никто не укроется от магического зеркала Королевы, живущей в неприступном замке, охраняемом бесчисленной армией. Но над Белоснежкой злые чары не властны. И тогда Королева отправляет Охотника, чтобы он принес ей сердце соперницы. Но очарованный Белоснежкой, он встает на ее сторону. Грядет великая битва. Лишь одна будет править.

6.6 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 14 июня 2012
Премьера онлайн 1 сентября 2022
Премьера в мире 30 мая 2012
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Руперт Сандерс
Руперт Сандерс
В ролях
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Сэм Клафлин
Сэм Клафлин
Иэн МакШейн
Иэн МакШейн
Все актеры и съемочная группа
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Белоснежка и охотник

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У Белоснежки очередной бенефис, только вместо гламура и глянца зрителю подана суровая готика, а сама заглавная героиня в какой-то прекрасный момент превращается в Жанну д’Арк. Интересно, что если (анти)гламурную пародию с Джулией Робертс делал индийско-американский сюрреалист Тарсем Сингх, то готическое фэнтези с Шарлиз Терон делал сюрреалист британский. Руперт Сэндерс, выпускник Школы графического дизайна и промышленного дизайна знаменитого лондонского Колледжа Святого Мартина, никогда,…
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Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Один из самых ожидаемых и интригующих фильмов года "Белоснежка и охотник", ожидаемо оказался изумительно красив, эпичен и красочен, и при… Читать дальше…
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Фильм - полный провал. Начало было интересное, на самом деле, а потом... лично мне стало таааак скучно, что пришлось вторую половину фильма смотреть… Читать дальше…
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20 января 2015 00:00
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