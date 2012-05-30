Белоснежка и охотник, 2012

Приключенческое фэнтези британца Руперта Сандерса создано по мотивам небезызвестной сказки немецких писателей братьев Гримм. Претенденток на главную роль, которую исполнила великолепная Кристен Стюарт, было огромное множество, например: Селена Гомес, Эмма Стоун, Райли Кио, Дженнифер Лоуренс и многие другие. Съемочный процесс стартовал 19 сентября 2011-го и завершился 10 декабря того же года. Киноленту снимали в Великобритании.
Тьма приближается. Она прячется в лесах, спускается с гор, застилает небо. Никто не укроется от магического зеркала Королевы, живущей в неприступном замке, охраняемом бесчисленной армией. Но над Белоснежкой злые чары не властны. И тогда Королева отправляет Охотника, чтобы он принес ей сердце соперницы. Но очарованный Белоснежкой, он встает на ее сторону. Грядет великая битва. Лишь одна будет править.