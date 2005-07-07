Сколько бы опасностей ни стояло на пути - знаменитый Синдбад-мореход преодолеет их все, чтобы достичь задуманного. Судьба все время испытывает силу воли, храбрость и удачу легендарного героя Востока на прочность. И его потрясающее седьмое путешествие - не исключение из правил. Свирепый дракон, жуткие циклопы, орда воинов-скелетов и гигантская птица Рок - любой из этой напасти достаточно, чтобы сгубить всякого смельчака. Но только не Синдбада! Все эти препятствия не остановят неустрашимого героя в его поисках чудесного зелья, что может исцелить принцессу Парису, превращенную злым колдовством в настоящую дюймовочку. Ведь звезда удачи высоко сияет над Синдбадом, освещая полный приключений путь к заветной цели…