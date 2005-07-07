Сколько бы опасностей ни стояло на пути - знаменитый Синдбад-мореход преодолеет их все, чтобы достичь задуманного. Судьба все время испытывает силу воли, храбрость и удачу легендарного героя Востока на прочность. И его потрясающее седьмое путешествие - не исключение из правил. Свирепый дракон, жуткие циклопы, орда воинов-скелетов и гигантская птица Рок - любой из этой напасти достаточно, чтобы сгубить всякого смельчака. Но только не Синдбада! Все эти препятствия не остановят неустрашимого героя в его поисках чудесного зелья, что может исцелить принцессу Парису, превращенную злым колдовством в настоящую дюймовочку. Ведь звезда удачи высоко сияет над Синдбадом, освещая полный приключений путь к заветной цели…
|10 июля 1959
|Австралия
|G
|19 декабря 1958
|Австрия
|12
|9 января 1959
|Бразилия
|L
|18 января 1959
|Великобритания
|5 декабря 1958
|Германия
|5 марта 1959
|Гонконг
|I
|15 октября 1987
|Египет
|10 июля 1959
|Ирландия
|PG
|8 января 1959
|Италия
|T
|1 мая 1977
|СССР
|23 декабря 1958
|США
|14 октября 2004
|Словакия
|1 ноября 1961
|Турция
|26 декабря 1958
|Финляндия
|K-16
|12 декабря 1958
|Франция
|14 октября 2004
|Чехия
|U
|17 октября 1964
|Чехословакия
|5 декабря 1958
|Швеция
|15
|24 декабря 1958
|Япония
|G
При их первой встрече с циклопом они гребут к своей лодке, когда циклоп швыряет в них валун. Валун попадает в воду, вызывает всплеск, но затем начинает держаться на поверхности, вместо того чтобы тонуть, как обычный камень.