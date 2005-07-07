Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7
Седьмое путешествие Синдбада

The 7th Voyage of Sinbad 18+
О фильме

Сколько бы опасностей ни стояло на пути - знаменитый Синдбад-мореход преодолеет их все, чтобы достичь задуманного. Судьба все время испытывает силу воли, храбрость и удачу легендарного героя Востока на прочность. И его потрясающее седьмое путешествие - не исключение из правил. Свирепый дракон, жуткие циклопы, орда воинов-скелетов и гигантская птица Рок - любой из этой напасти достаточно, чтобы сгубить всякого смельчака. Но только не Синдбада! Все эти препятствия не остановят неустрашимого героя в его поисках чудесного зелья, что может исцелить принцессу Парису, превращенную злым колдовством в настоящую дюймовочку. Ведь звезда удачи высоко сияет над Синдбадом, освещая полный приключений путь к заветной цели…

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1958
Премьера онлайн 7 июля 2005
Премьера в мире 5 декабря 1958
Дата выхода
10 июля 1959 Австралия G
19 декабря 1958 Австрия 12
9 января 1959 Бразилия L
18 января 1959 Великобритания
5 декабря 1958 Германия
5 марта 1959 Гонконг I
15 октября 1987 Египет
10 июля 1959 Ирландия PG
8 января 1959 Италия T
1 мая 1977 СССР
23 декабря 1958 США
14 октября 2004 Словакия
1 ноября 1961 Турция
26 декабря 1958 Финляндия K-16
12 декабря 1958 Франция
14 октября 2004 Чехия U
17 октября 1964 Чехословакия
5 декабря 1958 Швеция 15
24 декабря 1958 Япония G
MPAA G
Бюджет $650 000
Производство Columbia Pictures, Morningside Productions
Другие названия
The 7th Voyage of Sinbad, Simbad y la princesa, Sindbads 7. Reise, Sindbads siebente Reise, Sindibádova dobrodružství, Седьмое путешествие Синдбада, 7 podróż Sindbada, 7. podróż Sindbada, A 7.ª Viagem de Sinbad, A Sétima Viagem de Sinbad, Al 7-lea voiaj al lui Sinbad, De 7de reis van Sinbad, De 7de reis van Sindbad, De zevende reis van Sinbad, El septimo viaje de Sinbad, Il 7° viaggio di Sinbad, Il settimo viaggio di Sinbad, Le 7e voyage de Sinbad, Le 7ème Voyage de Sinbad, Le 7eme voyage de Sindbad, Le 7ème voyage de Sindbad, Le septième voyage de Sinbad, Sedmá Sindibádova cesta, Sedmá Sindibádova plavba, Siedma Sindibádova plavba, Simbad de los siete mares, Simbad e a Princesa, Simbad i la princesa, Sinbad harikalar diyarında, Sinbad y la princesa, Sinbad, sjøfareren, Sinbadi seitsmes reis, Sinbads 7. rejse, Sinbads tusen äventyr, Sindbadin uudet seikkailut, Sindibádova siedma plavba, Sindibádove dobrodužstvá, Siódma podróż Sindbada, Szindbád hetedik utazása, To 7o taxidi tou Sevah, Το 7ο ταξείδι του Σεβάχ του θαλασσινού, Το έβδομο ταξίδι του Σεβάχ, Седмото пътуване на Синбад, Синбадово седмо путовање, Сьома подорож Сіндбада, シンドバッド 7回目の冒険, シンバッド 7回目の航海, シンバッド 七回目の航海
Режиссер
Натан Джуран
В ролях
Кервин Метьюз
Катрин Грант
Ричард Айер
Алек Манго
Данни Грин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Отзывы о фильме

Киноляпы

При их первой встрече с циклопом они гребут к своей лодке, когда циклоп швыряет в них валун. Валун попадает в воду, вызывает всплеск, но затем начинает держаться на поверхности, вместо того чтобы тонуть, как обычный камень.

