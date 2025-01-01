Однажды Волку удалось украсть новорожденного Теленка. Голодный хищник уже собирался было съесть свою добычу, но как только малыш открыл глазки и принялся жалобно звать маму, решил отложить трапезу на потом. Сначала Волк говорил себе и своим друзьям - Лисе, Медведю и Кабану - что скушает Теленка, когда тот немного подрастет. Однако со временем он по-настоящему привязался к несмышленышу и принялся о нем заботиться: добыл для Теленка еды, навел порядок в доме, даже за стирку взялся… Чем закончилась эта трогательная история, смотрите в мультфильме.
Волк, тайно выкармливал немощного телёнка выросшего в свирепого боевого быка, и защитившего, в последствии, своего хозяина от нападения лесной банды головорезов.
|1 января 1984
|Россия
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