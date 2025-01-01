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Волк и теленок

Volk i telyonok 18+
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О фильме

Однажды Волку удалось украсть новорожденного Теленка. Голодный хищник уже собирался было съесть свою добычу, но как только малыш открыл глазки и принялся жалобно звать маму, решил отложить трапезу на потом. Сначала Волк говорил себе и своим друзьям - Лисе, Медведю и Кабану - что скушает Теленка, когда тот немного подрастет. Однако со временем он по-настоящему привязался к несмышленышу и принялся о нем заботиться: добыл для Теленка еды, навел порядок в доме, даже за стирку взялся… Чем закончилась эта трогательная история, смотрите в мультфильме.

  • Режиссером мультфильма стал Михаил Каменецкий. Среди других известных его работ - “Бобры идут по следу” (1970), “Самый маленький гном” (1977-1984), “Ёжик должен быть колючим?” (1990).
  • “Волк и теленок” стал двенадцатым по счету мультфильмом в творческом багаже Олега Табакова (Волк). Ранее актер уже озвучивал мультфильмы “Бобик в гостях у Барбоса” (1977), “Ёжик плюс Черепаха” (1981), а также серию про Простоквашино (1978-1984).
  • Лису и маленького Теленка озвучила Ольга Громова, Кабана - Всеволод Ларионов, а Медведя и подросшего Теленка - Владимир Винокур.
  • Мультфильм был отмечен наградами целого ряда международных фестивалей - в Индии, Югославии, Аргентине и Португалии.

Волк, тайно выкармливал немощного телёнка выросшего в свирепого боевого быка, и защитившего, в последствии, своего хозяина от нападения лесной банды головорезов.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 1 января 1984
Дата выхода
1 января 1984 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Volk i telyonok, Волк и телёнок, Il lupo e il vitello, Vargen och kalven, Wolf and Calf, Вовк та теля
Режиссер
Михаил Каменецкий
В ролях
Олег Табаков
Олег Табаков
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Владимир Винокур
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

8.0
Оцените 54 голоса
7.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  277 В жанре «семейный»  42 В жанре «анимация»  47 В жанре «сказка»  15 В фильмах СССР  34
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Волк и теленок

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