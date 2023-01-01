Золотые Рога, 1972

Добрые и трудолюбивые девочки, Машенька и Дашенька, жили вместе со своей матерью Евдокией, жили да не тужили. Но однажды случилось несчастье - сестер похитила Баба Яга и превратила в хрупких ланей. Погоревала Евдокия, погоревала, а потом решила во что бы то ни стало развеять злые чары и спасти своих дочек. Отправилась женщина в путь, и, узнав об ее беде, на помощь ей пришли Солнце, Месяц, Ветер и Земля русская. А олень Золотые рога подарил Евдокии волшебный перстень, с помощью которого она сможет разыскать заколдованных девочек в сказочном лесу и вывести их оттуда.