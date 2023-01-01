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Golden Horns

Золотые Рога, 1972

1972 / СССР
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17 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Добрые и трудолюбивые девочки, Машенька и Дашенька, жили вместе со своей матерью Евдокией, жили да не тужили. Но однажды случилось несчастье - сестер похитила Баба Яга и превратила в хрупких ланей. Погоревала Евдокия, погоревала, а потом решила во что бы то ни стало развеять злые чары и спасти своих дочек. Отправилась женщина в путь, и, узнав об ее беде, на помощь ей пришли Солнце, Месяц, Ветер и Земля русская. А олень Золотые рога подарил Евдокии волшебный перстень, с помощью которого она сможет разыскать заколдованных девочек в сказочном лесу и вывести их оттуда.

  • Георгий Милляр исполнил в фильме сразу две роли - Бабы Яги и деда Маркела. 
  • “Золотые рога” - третий по счету фильм Александра Роу, в котором снимался Алексей Смирнов (леший Капитоныч). Ранее актер уже работал на съемочной площадке картин “Вечера на хуторе близ Диканьки” (1961), “Огонь, вода и… медные трубы” (1968). Также он сыграл в фильме “Финист - Ясный Сокол”, сценарий к которому написал Александр Роу, но снять уже не успел.
  • Фильм стал последним в творческой биографии Александра Роу. В 1973 году всенародно любимый режиссер скончался в возрасте 67 лет.
  • Только в первый год проката картину посмотрели 20,7 миллиона советских зрителей.

Жили-были русская женщина Евдокия и две ее маленькие дочери. Но однажды злая Баба-Яга похитила девочек и превратила их в ланей. Бесстрашная Евдокия должна спасти дочерей. Ей предстоит много трудных испытаний, но на помощь ей приходят лесные жители, добрый олень Золотые Рога, Солнце, Месяц, Ветер и сама Земля русская...

7.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 1 января 1973
Возраст 12+
Режиссер
Александр Роу
Александр Роу
В ролях
Раиса Рязанова
Раиса Рязанова
Володя Белов
Ира Чигринова
Лена Чигринова
Георгий Милляр
Георгий Милляр
Все актеры и съемочная группа
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Золотые Рога

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