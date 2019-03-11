Единственный, кто знает всю правду о Мюнхгаузене — сам барон. Но неужели он действительно летал на раскаленном пушечном ядре, сражался с трехголовым грифоном, путешествовал на Луну, видел обнаженную Венеру, выходящую из морской раковины, и в конце концов, столкнулся нос к носу с самой Смертью? В это невозможно поверить… но разве знаменитый Мюнхгаузен может врать?
|8 декабря 1988
|Россия
|0+
|10 марта 1989
|Австралия
|PG
|11 мая 1989
|Аргентина
|8 декабря 1988
|Бразилия
|17 марта 1989
|Великобритания
|29 марта 1991
|Венгрия
|7 декабря 1988
|Германия
|31 марта 1989
|Ирландия
|9 марта 1989
|Испания
|A
|1 августа 1989
|Италия
|8 декабря 1988
|Казахстан
|30 июня 1989
|Мексика
|10 марта 1989
|США
|8 декабря 1988
|Украина
|13 июля 1989
|Уругвай
|15 июня 1989
|Филиппины
|8 марта 1989
|Франция
|1 декабря 1989
|Швеция
|3 июня 1989
|Япония