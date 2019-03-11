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Постер фильма Приключения барона Мюнхгаузена
7.0
Киноафиша Фильмы Приключения барона Мюнхгаузена
7.0

Приключения барона Мюнхгаузена

, 1988
The Adventures of baron Munchausen
Великобритания, ГДР / сказка, комедия, приключения / 18+
Постер фильма Приключения барона Мюнхгаузена
7.0

О фильме

Единственный, кто знает всю правду о Мюнхгаузене — сам барон. Но неужели он действительно летал на раскаленном пушечном ядре, сражался с трехголовым грифоном, путешествовал на Луну, видел обнаженную Венеру, выходящую из морской раковины, и в конце концов, столкнулся нос к носу с самой Смертью? В это невозможно поверить… но разве знаменитый Мюнхгаузен может врать?

В ролях

Джон Невилл
Джон Невилл
Hieronymus Karl Frederick Baron von Munchausen
Эрик Айдл
Эрик Айдл
Берthольд
Сара Полли
Сара Полли
Sally Salt
Оливер Рид
Вулкан
Чарльз МакКеоун
Адольфус
Уинстон Деннис
Альбрехт
Джек Первис
Gustavus
Валентина Кортезе
Violet
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс
The Right Ordinary Horatio Jackson
Билл Патерсон
Билл Патерсон
Henry Salt
Ума Турман
Ума Турман
Питер Джеффри
Режиссер Терри Гиллиам
Сценарист Чарльз МакКеоун, Терри Гиллиам
Композитор Майкл Кэймен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / ГДР
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 7 декабря 1988
Дата выхода
8 декабря 1988 Россия 0+
10 марта 1989 Австралия PG
11 мая 1989 Аргентина
8 декабря 1988 Бразилия
17 марта 1989 Великобритания
29 марта 1991 Венгрия
7 декабря 1988 Германия
31 марта 1989 Ирландия
9 марта 1989 Испания A
1 августа 1989 Италия
8 декабря 1988 Казахстан
30 июня 1989 Мексика
10 марта 1989 США
8 декабря 1988 Украина
13 июля 1989 Уругвай
15 июня 1989 Филиппины
8 марта 1989 Франция
1 декабря 1989 Швеция
3 июня 1989 Япония
MPAA PG
Бюджет $46 630 000
Сборы в мире $8 083 123
Производство Prominent Features, Laura Film, Allied Filmmakers
Другие названия
The Adventures of Baron Munchausen, Die Abenteuer des Baron Münchhausen, El barón de Munchausen, Las aventuras del barón Munchausen, Les aventures du baron de Munchausen, Paroni von Münchhausenin seikkailut, A Fantástica Aventura do Barão, As Aventuras do Barão Munchausen, Aventurile Baronului Munchausen, Baron Munchausen'in Maceraları, Baron Münchausens äventyr, Baron Munchausens eventyr, Baron von Munchausens äventyrer, Barono Miunhauzeno nuotykiai, Dobrodružstvá baróna Prášila, Dobrodružství Barona Prášila, Harpatkaotav Shel Ha-Baron Minchauzen, Las aventuras del barón de Munchausen, Las aventuras del Barón Munchhausen, Le avventure del barone di Munchausen, Les aventures del baró Munchausen, Les aventures du baron Munchausen, Münchausen báró kalandjai, Những Cuộc Phiêu Lưu Của Nam Tước Muchausen, Oi peripeteies tou varonou Munchausen, Paroni von Müchausenin seikkailut, Przygody barona Munchausena, Pustolovine barona Minhauzena, Verdens største løgnhals, Οι περιπέτειες του Βαρόνου Μινχάουζεν, Οι περιπέτειες του Βαρώνου Μυνχάουζεν, Пригоди барона Мюнхгаузена, Приключения барона Мюнхгаузена, Приключенията на барон Мюнхаузен, バロン, 終極天將, Paroni Münchausenin seikkailut, Les Aventures du baron de Münchhausen, 吹牛大王历险记

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 июля 2026

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

Величайший провал: 30 лет фильму Терри Гиллиама «Приключения барона Мюнхгаузена»
11 марта 2019 19:00 Величайший провал: 30 лет фильму Терри Гиллиама «Приключения барона Мюнхгаузена» Производственные беды фильма Терри Гиллиама стали легендой. К 30-летию картины The Hollywood Reporter рассказывает, что происходило на съёмочной площадке.

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