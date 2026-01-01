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Киноафиша Фильмы Черный всадник

Черный всадник

, 1990
The Black Rider: The Casting of the Magic Bullets
Канада / мюзикл, сказка / 18+

О фильме

Черный всадник, немецкая народная сказка (Der Freischütz, на которую Карл Мария фон Вебер написал оперу в 1821г.) адаптированая авангардным режиссером Робертом Уилсоном, эксцентричным музыкантом Том Вэйтсом, и писателем Уильямом Берроузом. Молодой клерк, Вильгельм, влюбляется в дочь егеря. Для того чтобы жениться, Вильгельм должен доказать свою ценность в качестве охотника и получить одобрение ее отца, но, так как он "Человек из пера и чернил", его надежды на брак равны нулю. Он просит помощи у Pegleg (дьявола), который продает Вильгельму волшебные пули. Pegleg гарантирует ему, что они всегда попадают в цель. Вместе с тем, он предупреждает Вильгельма, что одна из пуль находится под его контролем. В день свадьбы, эта пуля убивает его возлюбленную. Затем Вильгельм сходит с ума. Несмотря на фольклорные первоисточники, спектакль содержит сильные автобиографические элементы жизни Берроуза, который пьяный играя в «Вильгельма Телля», случайно смертельно ранил свою жену. Несмотря на то, что песни спеты на английском, как и некоторые из диалогов, большая часть текстов на немецком языке. Музыка к Черному всаднику была выпущена Томом Вэйтсом в 1993г. Самый известный трек баллада "Ноябрь" до сих пор исполняется им на концертах. Альбом имеет культовый статус среди многих поклонников Тома Вэйтса.
Режиссер Роберт Уилсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1990

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