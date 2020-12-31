Ведьмина служба доставки, 1989

По правилам жизни ведьм, каждая из них, достигнув возраста 13-ти лет, должна прожить год в городе, где ведьм нет. Поэтому юная Кики берет своего котенка Дзидзи и перелетает на метле в приморский город Корико. Здесь Кики придумывает себе работу, чтобы зарабатывать на жизнь, – развозить по воздуху посылки…