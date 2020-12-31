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Majo no takkyûbin / Kiki's Delivery Service

Ведьмина служба доставки, 1989

1989 / Япония
7.7 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Кики - 13-летняя ведьмочка, которая, согласно правилам, должна отправиться в незнакомый город и прожить там год, предоставляя людям какую-нибудь полезную услугу. Вместе со своим котом Дзидзи она прилетает на метле в город Корико и решает открыть там службу срочной доставки вещей по воздуху. Налаживая свое дело, Кики сталкивается со множеством трудностей и знакомится с самыми разными людьми.

  • Готовясь к производству, Хаяо Миядзаки и его художники отправились в Швецию. Сделанные ими фотографии Стокгольма и Висбю легли в основу вымышленного города Корико. В дизайне города Корико также есть элементы Лиссабона, Парижа, Сан-Франциско и Милана. 
  • Действие происходит в альтернативной Европе 1950-х годов, где не было ни Первой, ни Второй мировой войн. Хаяо Миядзаки сказал, что вымышленный город Корико находится одной стороной на берегу Средиземного моря, а другой - на берегу Балтийского моря.
  • Когда Кики впервые приезжает в город, ее чуть не сбивает автобус с надписью “Studio Ghibli”. Так называется анимационная студия Хаяо Миядзаки. 
  • Необычные финальные титры были придуманы Хаяо Миядзаки для того, чтобы не утомлять публику обычным перечнем имен. 
  • Картина Урсулы называется “Корабль, летящий над радугой” и написана учениками школы для детей с ограниченными возможностями.

По правилам жизни ведьм, каждая из них, достигнув возраста 13-ти лет, должна прожить год в городе, где ведьм нет. Поэтому юная Кики берет своего котенка Дзидзи и перелетает на метле в приморский город Корико. Здесь Кики придумывает себе работу, чтобы зарабатывать на жизнь, – развозить по воздуху посылки…

7.7 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1989
Премьера в России 31 декабря 2020
Премьера в мире 29 июля 1989
Возраст 6+
MPAA G
Прокатчик RUSCICO
Режиссер
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
В ролях
Минами Такаяма
Минами Такаяма
Рэй Сакума
Кэйко Тода
Миэко Нобусава
Каппэй Ямагути
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Яна Орлова 9 июня 2023, 13:35
Лучшее что смотрела в жизни
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Переводчик
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