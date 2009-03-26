Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Принцесса Лиллифее
1 постер
Киноафиша Фильмы Принцесса Лиллифее

Принцесса Лиллифее

Prinzessin Lillifee 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

Фильм демонстрируется на немецком языке с синхронным переводом на русский язык в наушники.
В Розовом королевстве живет очаровательная принцесса Лиллифее. У нее есть волшебная палочка, от одного взмаха которой всё вокруг делается розовым: корова и молоко, поля и деревья. Вместе со своей любимицей свинкой Пупси она летает по округе, оставляя за собой облака из розовых бабочек и сверкающие розовые звёздочки. Однако вскоре оказывается, что не всем в королевстве по душе такая розовая жизнь. Жители решают навсегда покинуть волшебную страну. Лиллифее очень расстроена: она была уверена, что все вокруг были счастливы. Принцесса решает вернуть жизнь королевства в прежнее русло…
Принцесса Лиллифее - трейлер
Принцесса Лиллифее  трейлер
Страна Германия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 26 марта 2009
Дата выхода
26 марта 2009 Германия
22 марта 2013 Дания
25 сентября 2009 США
Сборы в мире $7 836 005
Производство Beta Film, Caligari Film- und Fernsehproduktions, Neue Deutsche Filmgesellschaft (NDF)
Другие названия
Prinzessin Lillifee, Princess Lillifee, Prinses Lillifee, A Princesa Lillifee, Ha'feya Lilly ve'had ha'keren, Lilian hercegkisasszony és a kis egyszarvú, Lily, la princesa fada, Lily, la princesa hada, Prigipissa Lillifee, Prinsessa Lillifee, Prinsessan Lillifee, Prinsesse Lillefe, Принцеса Лилифее
Режиссер
Ансгар Нибур
Алан Симпсон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

4.5
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
Принцесса Лиллифее - трейлер
Принцесса Лиллифее Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше