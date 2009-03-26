В Розовом королевстве живет очаровательная принцесса Лиллифее. У нее есть волшебная палочка, от одного взмаха которой всё вокруг делается розовым: корова и молоко, поля и деревья. Вместе со своей любимицей свинкой Пупси она летает по округе, оставляя за собой облака из розовых бабочек и сверкающие розовые звёздочки. Однако вскоре оказывается, что не всем в королевстве по душе такая розовая жизнь. Жители решают навсегда покинуть волшебную страну. Лиллифее очень расстроена: она была уверена, что все вокруг были счастливы. Принцесса решает вернуть жизнь королевства в прежнее русло…

