Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Необыкновенные приключения Карика и Вали
1 постер
Киноафиша Фильмы Необыкновенные приключения Карика и Вали

Необыкновенные приключения Карика и Вали

Neobyknovennyye priklyucheniya Karika i Vali 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Карик и Валя — брат и сестра, которые, оказавшись в квартире профессора Енотова, выпивают изобретенный им эликсир. Эликсир, который имеет свойство уменьшать в десятки раз, превращает обычных детей в крошечных, размером с насекомое. Узнав от родителей Карика и Вали, что дети исчезли и заметив пропажу эликсира, профессор понимает что к чему. Он тоже выпивает порцию и, прихватив с собой средство для увеличения, отправляется на поиски брата с сестрой. 

  • Фильм основан на одноименной повести Яна Ларри.
  • Повесть Яна Ларри появилась во многом благодаря Самуила Маршаку: сначала он в общих чертах сформулировал идею, а затем способствовал ее публикации.
  • Это один из первых советских фильмов, в котором были применены визуальные спецэффекты.
  • Первый советский фильм, музыкальное сопровождение к которому было смонтировано на компьютере, с использованием виртуальных инструментов. По звучанию они схожи с инструментами нотного редактора “Sibelius”. Возможно, что создатели фильма пользовались аналогичной программой.
  • Сыгравшая роль Вали Анна Дикуль является дочкой знаменитого артиста цирка Валентина Дикуля. Повзрослев, она пошла по стопам отца и построила карьеру артистки в цирке.

Брат и сестра Карик и Валя попадают в квартиру профессора Енотова. Выпив изобретенный ими эликсир, они уменьшаются настолько, что стрекоза уносит их на пруд. И теперь весь привычный мир, в котором они до сих пор жили, приобрел невероятные очертания и особенности...

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 6 июня 1987
Дата выхода
6 июня 1987 СССР
7 июля 1987 США
Другие названия
Neobyknovennyye priklyucheniya Karika i Vali, Необыкновенные приключения Карика и Вали, Karik and Valya's Remarkable Adventures, Ungewöhnliche Abenteuer von Karik und Walja, Незвичайні пригоди Карика і Валі
Режиссер
Валерий Родченко
В ролях
Василий Ливанов
Василий Ливанов
Аня Дикуль
Алеша Черцов
Елена Попова
Виктор Михайлов
Виктор Михайлов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Необыкновенные приключения Карика и Вали
Мой первый друг 6.1
Мой первый друг (1979)
Осенний подарок фей 6.2
Осенний подарок фей (1984)
Золушка 4x4 6.3
Золушка 4x4 (2007)
Фильм находится в подборках
Советские сказки для детей Советские сказки для детей
Русские фильмы фэнтези Русские фильмы фэнтези

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 14 голосов
6.1 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Необыкновенные приключения Карика и Вали
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше