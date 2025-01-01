Карик и Валя — брат и сестра, которые, оказавшись в квартире профессора Енотова, выпивают изобретенный им эликсир. Эликсир, который имеет свойство уменьшать в десятки раз, превращает обычных детей в крошечных, размером с насекомое. Узнав от родителей Карика и Вали, что дети исчезли и заметив пропажу эликсира, профессор понимает что к чему. Он тоже выпивает порцию и, прихватив с собой средство для увеличения, отправляется на поиски брата с сестрой.
Брат и сестра Карик и Валя попадают в квартиру профессора Енотова. Выпив изобретенный ими эликсир, они уменьшаются настолько, что стрекоза уносит их на пруд. И теперь весь привычный мир, в котором они до сих пор жили, приобрел невероятные очертания и особенности...
|6 июня 1987
|СССР
|7 июля 1987
|США