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Постер фильма Приключения волшебного глобуса, или проделки ведьмы
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Киноафиша Фильмы Приключения волшебного глобуса, или проделки ведьмы

Приключения волшебного глобуса, или проделки ведьмы

Priklyucheniya volshebnogo globusa, ili prodelki vedmy 18+
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О фильме

Этот сборник фильмов включает в себя четыре самостоятельных истории, созданные Иваном Аксенчуком по мотивам лучших произведений мировой детской литературы. В первой, «Ореховый прутик», юная Мариука пытается вызволить своего младшего брата Григораша из лап злой колдуньи Клоанцы. Во второй, «Горе – не беда», бравый солдат спасает маленькую девочку от Злой ведьмы. Третья история, «Золушка», пересказывает сюжет классической сказки Шарля Перро о бедной, но доброй девушке, страдающей от гнета своей мачехи. Наконец, главная история, «Мальчик из Неаполя», повествует о том, как юный сирота Чиччо пытается починить и отдать детям Волшебный Глобус, чтобы помочь Голубой фее, преодолевая препятствия, учиненные Злой ведьмой.

  • Иван Аксенчук, режиссер всех мультфильмов сборника, всегда был известен своим интересом к разным культурам. Поэтому все сказки в этом сборнике тоже принадлежат разным народам: «Ореховый прутик» – румынская сказка, «Мальчик из Неаполя» – итальянская, «Золушка» – западноевропейская, а «Горе – не беда» – русская. 
  • В качестве художника-мультипликатора над сборником работал знаменитый режиссер анимации Федор Хитрук, который всегда с восхищением отзывался об Аксенчуке. 
  • Именно «Ореховый прутик», ставший первым в сборнике, принес режиссеру первый успех. До сих пор он считается одной из вершин советской анимации 50-ых.

Приключения волшебного глобуса или проделки ведьмы — это 4 короткометражные истории, в которых идет борьба добра со злом. Как видно из названия, чудо-глобус и вредная злая ведьма присутствуют в каждой истории.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 2 июля 1991
Дата выхода
2 июля 1991 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Priklyucheniya volshebnogo globusa, ili prodelki vedmy, The Adventures of the Magic Globe or Witch's Tricks, Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы, Пригоди чарівного глобуса, або Витівки відьми
Режиссер
Иван Аксенчук
В ролях
Маргарита Корабельникова
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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Приключения волшебного глобуса, или проделки ведьмы

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