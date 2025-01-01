Этот сборник фильмов включает в себя четыре самостоятельных истории, созданные Иваном Аксенчуком по мотивам лучших произведений мировой детской литературы. В первой, «Ореховый прутик», юная Мариука пытается вызволить своего младшего брата Григораша из лап злой колдуньи Клоанцы. Во второй, «Горе – не беда», бравый солдат спасает маленькую девочку от Злой ведьмы. Третья история, «Золушка», пересказывает сюжет классической сказки Шарля Перро о бедной, но доброй девушке, страдающей от гнета своей мачехи. Наконец, главная история, «Мальчик из Неаполя», повествует о том, как юный сирота Чиччо пытается починить и отдать детям Волшебный Глобус, чтобы помочь Голубой фее, преодолевая препятствия, учиненные Злой ведьмой.
Приключения волшебного глобуса или проделки ведьмы — это 4 короткометражные истории, в которых идет борьба добра со злом. Как видно из названия, чудо-глобус и вредная злая ведьма присутствуют в каждой истории.
|2 июля 1991
|СССР