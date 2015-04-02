Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Русалка и дочь короля" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алиса в стране чудес Алиса в стране чудес
Киноафиша Фильмы Алиса в стране чудес
Alice in Wonderland

Алиса в стране чудес, 1951

1951 / США
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Алиса – мечтательная молодая девушка. Ей скучно учить стихи и слушать литературу: она предпочитает сказки с картинками, которые дают пищу ее богатому воображению. Однажды, не выдерживая чтение стихов, она замечает возле себя большого белого кролика, одетого в куртку и несущего большие настенные часы. Кролик убегает прочь, говоря, что опаздывает на очень важную встречу. Любопытная девочка следует за ним через лес, но тот исчезает в кроличьей норе. Алиса решает залезть в нору и попадает в волшебную Страну чудес, полную всевозможных открытий, тайн, загадок, новых друзей и невероятных приключений. Но сможет ли Алиса вернуться домой?

  • Продолжая серию киноверсий «Приключений Алисы в стране чудес», не имевших коммерческого успеха, этот фильм получил огромные кассовые сборы. Кроме того, в 1960-х он стал культовым, и в студии Disney его рассматривали как «головной фильм». 
  • «Безумный Шляпник», основан на фразеологизме «безумный как шляпник», имеющем историческую основу. В шляпной промышленности XIX века широко использовалась ртуть, которая может вызывать повреждения мозга. Многие из симптомов отравления – невнятная речь, потеря памяти и тремор – могут трактоваться как безумие.

Убежав из дома, Алиса увидела под старой яблоней большого белого кролика, одетого в куртку и жилет. Достав из кармана часы, кролик торопливо скрылся в подозрительно темной норе. Набравшись смелости, Алиса шагнула вслед за ним…и попала в чудесный сказочный мир, где сбываются самые несбыточные фантазии.

Чтобы попасть обратно домой, Алисе придется совершить путешествие через весь этот странный и причудливый мир, в котором ее поджидают совершенно невероятные приключения и совершенно фантастические существа…

7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1951
Премьера в мире 26 июля 1951
Возраст 0+
Режиссер
Клайд Джероними
В ролях
Катрин Бомонт
Эд Винн
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Алиса в стране чудес
Алиса в стране чудес (2010)
7.5309734
Золушка
Золушка (1950)
7
Дамбо
Дамбо (1941)
6.75
Пиноккио
Пиноккио (1940)
7.3846154
Фантазия
Фантазия (1940)
8.272727
Белоснежка и семь гномов
Белоснежка и семь гномов (1937)
7.4444447
Мультфильм находится в подборках
Мультфильмы для девочек Мультфильмы для девочек
Лучшие мультфильмы Disney Лучшие мультфильмы Disney
Мультфильмы про магию и волшебство Мультфильмы про магию и волшебство
Постер мультфильма Алиса в стране чудес 4 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Алиса в стране чудес смотреть онлайн

Алиса в стране чудес
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Алиса в стране чудес
 
Золушка
 
Пиноккио
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
sash 2 апреля 2015, 12:51
Помню ходил с ребенком 6ти лет, не смогли досидеть до половины ребенок плакал от страха... :( Ушли. Вобщем то, говорили, что это не классическая… Читать дальше…
Мечта 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм,графика не реальная)новая экранизация,новый жанр и мне очень понравилась сказка,своим детям обязательно покажу...Джонни Депп молодчик
Отзывы Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек мультфильма Алиса в стране чудес
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Сложно поверить: эти 11 гениальных мультфильмов Disney провалились в прокате Далеко не все проекты Disney принесли своим создателям золотые горы.
Написать
4 августа 2022 17:00
Все новости мультфильма
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Убойный монтаж
Убойный монтаж
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Бойся темноты
Бойся темноты
2022, Бельгия / Франция, ужасы, мистика
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Related video
Богомолов раскрыл правду о русофобии в Европе
4 знака зодиака в августе рискуют потерять все: астролог назвал "неудачников"
Самойлова подарила Джигану автомобиль за 30 миллионов
Звезда «Великолепного века» была брюнеткой в юности, и ее не узнать
Тест: Умны ли вы настолько, насколько думаете?
Вот как выглядели бы дети Гузеевой и Михалкова из «Жестокого романса»
Тест: только те, чье детство прошло в СССР, угадает всех героев детских советских фильмов
Из красавца в бородатого деда: евнуха Сюмбюля из «Великолепного века» сейчас не узнать
Всего 2 знака Зодиака попали в "черный список" Вселенной
Эту нестыковку много лет не замечали в «Иронии судьбы»: что не так с квартирой Лукашина?
Уехал за ней в Америку: вот на ком Чернышев был женат до Заворотнюк
Бездарный трудоголик: Бузову отправили кассиром в «Пятерочку»
Приложение киноафиши