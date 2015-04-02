Алиса в стране чудес, 1951

Алиса – мечтательная молодая девушка. Ей скучно учить стихи и слушать литературу: она предпочитает сказки с картинками, которые дают пищу ее богатому воображению. Однажды, не выдерживая чтение стихов, она замечает возле себя большого белого кролика, одетого в куртку и несущего большие настенные часы. Кролик убегает прочь, говоря, что опаздывает на очень важную встречу. Любопытная девочка следует за ним через лес, но тот исчезает в кроличьей норе. Алиса решает залезть в нору и попадает в волшебную Страну чудес, полную всевозможных открытий, тайн, загадок, новых друзей и невероятных приключений. Но сможет ли Алиса вернуться домой?
Убежав из дома, Алиса увидела под старой яблоней большого белого кролика, одетого в куртку и жилет. Достав из кармана часы, кролик торопливо скрылся в подозрительно темной норе. Набравшись смелости, Алиса шагнула вслед за ним…и попала в чудесный сказочный мир, где сбываются самые несбыточные фантазии.
Чтобы попасть обратно домой, Алисе придется совершить путешествие через весь этот странный и причудливый мир, в котором ее поджидают совершенно невероятные приключения и совершенно фантастические существа…