Алиса в стране чудес, 1951

Убежав из дома, Алиса увидела под старой яблоней большого белого кролика, одетого в куртку и жилет. Достав из кармана часы, кролик торопливо скрылся в подозрительно темной норе. Набравшись смелости, Алиса шагнула вслед за ним…и попала в чудесный сказочный мир, где сбываются самые несбыточные фантазии.

Чтобы попасть обратно домой, Алисе придется совершить путешествие через весь этот странный и причудливый мир, в котором ее поджидают совершенно невероятные приключения и совершенно фантастические существа…