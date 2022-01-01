Старик Хоттабыч, 1956

12-летний пионер Волька Костыльков во время купания находит в Москве-реке таинственный старинный сосуд. Надеясь, что внутри кувшина хранятся древние сокровища, которые можно будет отнести в музей, мальчик вскрывает его… и выпускает из плена самого настоящего джинна. Волшебник, который называет себя Гассаном Абдуррахманом ибн Хоттабом, благодарен пионеру за освобождение и готов исполнить любое его желание. Вместе с джинном Волька отправляется в дальнее путешествие на ковре-самолете. Герои отправляются в Индию, где их ждет множество приключений.
2-летний московский школьник Волька, купаясь в Москва-реке, находит какой-то древний запечатанный сосуд. Мальчишеское любопытство настолько сильно, что при первом же удобном случае Волька вскрывает его, и из сосуда появляется сказочный джинн - Гассан Абдурахман ибн Хоттаб. За то, что Волька спас его от двухтысячелетнего заточения, джинн, прозванный мальчиком Хоттабычем, становится его верным слугой. Он пытается задарить мальчика, пригнав к его дому целый караван верблюдов с несметными сокровищами. Вместе они совершат увлекательный полет в Индию на волшебном ковре-самолете...