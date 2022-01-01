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Старик Хоттабыч Старик Хоттабыч
Киноафиша Фильмы Старик Хоттабыч
Old Man Khottabych / The Flying Carpet

Старик Хоттабыч, 1956

1956 / СССР
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

12-летний пионер Волька Костыльков во время купания находит в Москве-реке таинственный старинный сосуд. Надеясь, что внутри кувшина хранятся древние сокровища, которые можно будет отнести в музей, мальчик вскрывает его… и выпускает из плена самого настоящего джинна. Волшебник, который называет себя Гассаном Абдуррахманом ибн Хоттабом, благодарен пионеру за освобождение и готов исполнить любое его желание. Вместе с джинном Волька отправляется в дальнее путешествие на ковре-самолете. Герои отправляются в Индию, где их ждет множество приключений.

  • В основу сценария легла одноименная повесть Лазаря Лагина, опубликованная в 1938 году в журнале “Пионер”, а затем вышедшая отдельным изданием.
  • Специально для роли Вольки брюнета Алексея Литвинова с помощью перекиси водорода перекрасили в блондина. 
  • Алексей Литвинов, в отличие от многих детей, снимавшихся в кино, не стал связывать свою жизнь с актерской профессией. В 1967 году он снялся в картине “Первомайская, дом 7”, которая так и не вышла в прокат, а в 2013 году появился в эпизоде фильма “Чужой среди своих”.
  • Во время съемок Николай Волков (Хоттабыч), чтобы не простудиться, ел не мороженое, а глазированные сырки.

2-летний московский школьник Волька, купаясь в Москва-реке, находит какой-то древний запечатанный сосуд. Мальчишеское любопытство настолько сильно, что при первом же удобном случае Волька вскрывает его, и из сосуда появляется сказочный джинн - Гассан Абдурахман ибн Хоттаб. За то, что Волька спас его от двухтысячелетнего заточения, джинн, прозванный мальчиком Хоттабычем, становится его верным слугой. Он пытается задарить мальчика, пригнав к его дому целый караван верблюдов с несметными сокровищами. Вместе они совершат увлекательный полет в Индию на волшебном ковре-самолете...

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1956
Премьера в мире 6 ноября 1956
Возраст 6+
Режиссер
Геннадий Казанский
Геннадий Казанский
В ролях
Николай Волков
Алеша Литвинов
Гена Худяков
Лёва Ковальчук
Ольга Черкасова
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Постер фильма Старик Хоттабыч 1 постер
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Старик Хоттабыч
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