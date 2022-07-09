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Пиноккио Пиноккио
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Pinocchio

Пиноккио, 1940

1940 / США
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мастер игрушек Джепетто создает свой шедевр, деревянную игрушку-марионетку по имени Пиноккио. Одинокий старик загадывает желание звезде, чтобы Пиноккио стал настоящим мальчиком. Ночью в доме появляется добрая Голубая Фея и исполняет его желание, оживляя куклу. Пиноккио узнает, что он должен проявить себя достойным мальчиком, чтобы осуществить желание своего отца. Вместе с крошечным сверчком Джимини герой сталкивается с различными искушениями, такими как хитрый лис, его приятель-кот и жадный кукловод. Ситуация осложняется, когда Джепетто пропадает, будучи проглоченным огромным китом. Сможет ли Пиноккио спасти своего отца?

  • Котенок Фигаро стал любимым персонажем Уолта Диснея. Дисней настаивал на том, чтобы котенок появлялся в мультфильме как можно чаще. После премьеры он поменял маленького кокер-спаниеля Минни Маус на Фигаро, чтобы он стал частью серии. 
  • Первоначальный бюджет составлял 500 000 долларов, но разработка фильма вызвала превышение его бюджета и, в конечном итоге, он составил 2,5 миллиона долларов, став одним из самых дорогих мультфильмов, произведенных в то время.
  • Эвелин Венейбл, которая была физической моделью и озвучила Голубую Фею, была также моделью для оригинального логотипа Columbia Studios.

Голубая фея оживила куклу-марионетку, но чтобы стать настоящим человеком, герою надо в добрых делах проявить свою храбрость и честность. И вот длинноносый непоседа и его совестливый друг сверчок Джимини Крикет отправляются навстречу самым невероятным приключениям. Они встретят злого кукольника Стромболи, заглянут на обманчивый Остров удовольствий, где непослушных мальчиков превращают в ослов на продажу, и даже побывают в чреве чудовищного кита, проглотившего отца Пиноккио — мастера Джепетто.

7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1940
Премьера в мире 7 февраля 1940
Возраст 0+
Режиссер
Хэмильтон Ласки
В ролях
Мэл Бланк
Дон Броди
Все актеры и съемочная группа
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