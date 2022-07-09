Пиноккио, 1940

Мастер игрушек Джепетто создает свой шедевр, деревянную игрушку-марионетку по имени Пиноккио. Одинокий старик загадывает желание звезде, чтобы Пиноккио стал настоящим мальчиком. Ночью в доме появляется добрая Голубая Фея и исполняет его желание, оживляя куклу. Пиноккио узнает, что он должен проявить себя достойным мальчиком, чтобы осуществить желание своего отца. Вместе с крошечным сверчком Джимини герой сталкивается с различными искушениями, такими как хитрый лис, его приятель-кот и жадный кукловод. Ситуация осложняется, когда Джепетто пропадает, будучи проглоченным огромным китом. Сможет ли Пиноккио спасти своего отца?