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Постер фильма Осенний подарок фей
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Киноафиша Фильмы Осенний подарок фей

Осенний подарок фей

Osenniy podarok fey 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна СССР
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 1 июля 1984
Дата выхода
12 июля 1984 Россия
2 декабря 1984 США
Производство Belarusfilm
Другие названия
Osenniy podarok fey, Fairies' Autumn Gift, Осенний подарок фей
Режиссер
Владимир Бычков
В ролях
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Борислав Брондуков
Борислав Брондуков
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Игорь Дмитриев
Игорь Дмитриев
Георгий Милляр
Георгий Милляр
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
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