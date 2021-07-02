Питер Пэн, 1953

«Уолт Дисней» зовет вас с собой в волшебную страну Нетландию, где живет удивительный мальчик, который умеет летать и отказывается взрослеть. Это веселый выдумщик, храбрец и проказник Питер Пэн! Однажды в поисках собственной тени Питер попадает в Лондон нашего мира и становится другом маленькой Венди и ее братьев Майкла и Джона. И, конечно же, он берет своих новых друзей с собой в Неверленд, навстречу потрясающим приключениям. Героям предстоит встретиться с феей Тинкербелл и дружной ватагой Питера Пэна, спасти индейскую принцессу Тигровую Лилию из лап пиратов и сразиться с их демоническим главарем капитаном Крюком!..

В этом шедевре мультипликации от режиссеров «Спящей красавицы», «101 далматинца» и «Пиноккио» Клайда Джероними, Уилфреда Джексона и Хэмилтона Ласке как ни в каком другом сконцентрировалась непревзойденная магия «Уолта Диснея». Это лучшая экранизация бесподобной сказки Джеймса Барри «Питер Пэн», которую когда-либо видел мир!