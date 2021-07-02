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Питер Пэн Питер Пэн
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Peter Pan

Питер Пэн, 1953

1953 / США
7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Венди, старший ребенок в семье Дарлингов, обожает рассказывать двум своим младшим братьям сказочные истории о мальчике Питере Пэне, который живет на волшебном острове и никогда не взрослеет. В ее последнюю ночь в детской Венди ждет сюрприз: в дом попадает никто иной, как Питер, потерявший свою тень. Юный озорник и хвастун предлагает детям Дарлинг отправиться в страну Нетландию, где им суждено пережить немало приключений.

  • Хотя премьера мультфильма состоялась только в феврале 1953 года, Уолт Дисней подумывал об экранизации повести Джеймса Барри с 1935 года. Однако на тот момент у Диснея не складывались отношения со студией Paramount, владевшей правами на “Питера Пэна”. Выкупить права Дисней смог только в 1939 году, но из-за Второй мировой войны основную работу над мультфильмом пришлось поставить на паузу.
  • Первые эскизы для персонажей появились еще в 1940 году, когда студия Disney работала над лентой “Несговорчивый дракон”. Особенно тяжело мультипликаторам давался образ Капитана Крюка.
  • В 1940-1950-х годах мультипликаторы Disney часто брали образы реальных актеров для создания персонажей. Так, например, прототипом Тинкербелл стала Маргарет Керри, которая также озвучила одну из русалок в “Питере Пэне”.
  • При бюджете в 4 миллиона долларов мультфильм собрал в мировом прокате более 87 миллионов.

«Уолт Дисней» зовет вас с собой в волшебную страну Нетландию, где живет удивительный мальчик, который умеет летать и отказывается взрослеть. Это веселый выдумщик, храбрец и проказник Питер Пэн! Однажды в поисках собственной тени Питер попадает в Лондон нашего мира и становится другом маленькой Венди и ее братьев Майкла и Джона. И, конечно же, он берет своих новых друзей с собой в Неверленд, навстречу потрясающим приключениям. Героям предстоит встретиться с феей Тинкербелл и дружной ватагой Питера Пэна, спасти индейскую принцессу Тигровую Лилию из лап пиратов и сразиться с их демоническим главарем капитаном Крюком!..

В этом шедевре мультипликации от режиссеров «Спящей красавицы», «101 далматинца» и «Пиноккио» Клайда Джероними, Уилфреда Джексона и Хэмилтона Ласке как ни в каком другом сконцентрировалась непревзойденная магия «Уолта Диснея». Это лучшая экранизация бесподобной сказки Джеймса Барри «Питер Пэн», которую когда-либо видел мир!

7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1953
Премьера онлайн 2 июля 2021
Премьера в мире 5 февраля 1953
Возраст 0+
Режиссер
Клайд Джероними
В ролях
Бобби Дрисколл
Катрин Бомонт
Все актеры и съемочная группа
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Питер Пэн
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Маша 2 апреля 2015, 12:51
Недавнок купила ДВД и посмотрела фильм, о чем давно мечтала. Очень красивый! Хорошая игра актеров, сюжет практически следует за книгой, фильм,… Читать дальше…
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