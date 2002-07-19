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Возвращение кота Возвращение кота
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Neko no Ongaeshi / Cat’s Return

Возвращение кота, 2002

2002 / Япония
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Девочка-подросток по имени Хару спасает таинственного кота, которого чуть не сбила машина, и вскоре оказывается нежеланным получателем подарков и услуг от самого Короля кошек, который также хочет, чтобы она вышла замуж за его сына, принца Луна. С помощью толстого и ворчливого настоящего кота, а также временами оживающей элегантной кошачьей статуэтки, Хару совершает удивительное путешествие в Кошачье Королевство. Но чтобы выбраться оттуда и вернуться домой, ей необходимо отыскать некоего Барона, обитающего в Кошачьей канцелярии, куда героиня следует за большим белым котом. Но кем на самом деле является ее проводник, и сможет ли она вернуться?

  • История мультфильма началась, когда компания Studio Ghibli получила предложение от японского тематического парка сделать для него двадцатиминутный анимационный фильм с участием кошек в качестве рекламы кошачьего аттракциона. 
  • Изначально это должна была быть короткометражка, но продюсер Тосио Судзуки был настолько впечатлен раскадровками режиссера Хироюки Мориты, и особенно героиней Хару, что он призвал Хаяо Миядзаки сделать из него полноценный мультфильм. 
  • Барон – единственный житель Кошачьего Королевства с человеческими руками.

С самого утра для маленькой Хару все шло наперекосяк: поздно проснулась, в школу опоздала, а потом была осмеяна в присутствии мальчика, в которого тайно влюблена. Но по дороге домой Хару спасает от гибели котенка, который оказывается принцем Королевства котов. Его отец, в знак благодарности, приглашает девочку погостить в этом загадочном королевстве. Там она должна выйти замуж за принца. Но хочет ли она этого на самом деле? Ведь принц любит другую!

7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 14 апреля 2015
Премьера в мире 19 июля 2002
Возраст 0+
Режиссер
Морита Хироюки
В ролях
Тидзуру Икэваки
Ёсихико Хакамада
Аки Маэда
Такаюки Ямада
Такаюки Ямада
Хитоми Сато
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Возвращение кота 3 постера
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Возвращение кота
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