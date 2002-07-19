Возвращение кота, 2002

Девочка-подросток по имени Хару спасает таинственного кота, которого чуть не сбила машина, и вскоре оказывается нежеланным получателем подарков и услуг от самого Короля кошек, который также хочет, чтобы она вышла замуж за его сына, принца Луна. С помощью толстого и ворчливого настоящего кота, а также временами оживающей элегантной кошачьей статуэтки, Хару совершает удивительное путешествие в Кошачье Королевство. Но чтобы выбраться оттуда и вернуться домой, ей необходимо отыскать некоего Барона, обитающего в Кошачьей канцелярии, куда героиня следует за большим белым котом. Но кем на самом деле является ее проводник, и сможет ли она вернуться?