Колдунья, 2005

Популярность актера Джека Уайтта мало-помалу угасает, на голливудском небосклоне зажигаются новые звезды. Чтобы вернуть себе былой статус, Уайтт решает сняться в новом телесериале «Околдованный». Главное условие, которое артист ставит продюсерам, – его партнерша ни в коем случае не должна быть знаменитостью, которая может затмить его в кадре. После многочисленных проб и кастингов роль колдуньи достается никому не известной Изабель Бигелоу. К негодованию Джека, зрители в восторге от начинающей актрисы и хотят видеть ее в шоу как можно чаще. Мужчина не подозревает, что Изабель – самая настоящая ведьма, которая тщательно скрывает от всех свой маленький секрет…
Голливудский актер Джек Уайэтт пытается возродить свою движущуюся к закату карьеру, исполнив роль Даррина Стивенса в киноверсии классического телесериала. Когда же Джек встречает красавицу Изабель Бигелоу, он решает, что именно она должна сыграть его экранную жену Саманту. Однако Джек не знает, что Изабель, как и ее героиня, настоящая колдунья. Отца Изабель Найджела сильно беспокоит увлечение его дочери потусторонними силами, пока его не сбивает с толку кинозвезда Айрис Смитсон, которой предстоит сыграть в фильме Эндору, мать Саманты.