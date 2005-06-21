Колдунья, 2005

Популярность актера Джека Уайтта мало-помалу угасает, на голливудском небосклоне зажигаются новые звезды. Чтобы вернуть себе былой статус, Уайтт решает сняться в новом телесериале «Околдованный». Главное условие, которое артист ставит продюсерам, – его партнерша ни в коем случае не должна быть знаменитостью, которая может затмить его в кадре. После многочисленных проб и кастингов роль колдуньи достается никому не известной Изабель Бигелоу. К негодованию Джека, зрители в восторге от начинающей актрисы и хотят видеть ее в шоу как можно чаще. Мужчина не подозревает, что Изабель – самая настоящая ведьма, которая тщательно скрывает от всех свой маленький секрет…