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Колдунья Колдунья
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Bewitched

Колдунья, 2005

2005 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Популярность актера Джека Уайтта мало-помалу угасает, на голливудском небосклоне зажигаются новые звезды. Чтобы вернуть себе былой статус, Уайтт решает сняться в новом телесериале «Околдованный». Главное условие, которое артист ставит продюсерам, – его партнерша ни в коем случае не должна быть знаменитостью, которая может затмить его в кадре. После многочисленных проб и кастингов роль колдуньи достается никому не известной Изабель Бигелоу. К негодованию Джека, зрители в восторге от начинающей актрисы и хотят видеть ее в шоу как можно чаще. Мужчина не подозревает, что Изабель – самая настоящая ведьма, которая тщательно скрывает от всех свой маленький секрет…

  • В оригинале фильм носит название Bewitched («Околдованный») и является ремейком одноименной картины 1964 года. 
  • Роль Найджела Бигелоу была написана специально для Майкла Кейна. 
  • По просьбе Николь Кидман в сценарии появился такой персонаж, как Мария Келли. На эту роль была приглашена бродвейская звезда Кристин Ченоуэт – Кидман была восхищена ее работой в мюзикле «Злая». 
  • «Колдунья» – второй фильм, в котором Николь Кидман исполнила роль ведьмы. Ранее актриса уже появлялась в подобном образе в романтической комедии «Практическая магия» (1998).

Голливудский актер Джек Уайэтт пытается возродить свою движущуюся к закату карьеру, исполнив роль Даррина Стивенса в киноверсии классического телесериала. Когда же Джек встречает красавицу Изабель Бигелоу, он решает, что именно она должна сыграть его экранную жену Саманту. Однако Джек не знает, что Изабель, как и ее героиня, настоящая колдунья. Отца Изабель Найджела сильно беспокоит увлечение его дочери потусторонними силами, пока его не сбивает с толку кинозвезда Айрис Смитсон, которой предстоит сыграть в фильме Эндору, мать Саманты.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 18 августа 2005
Премьера в мире 21 июня 2005
Возраст 12+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Нора Эфрон
Нора Эфрон
В ролях
Николь Кидман
Николь Кидман
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Джейсон Шварцман
Джейсон Шварцман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Колдунья 2 постера
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Наша рецензия
Кинообщественность снова в восторге: в фильме «Колдунья» Николь Кидман так очаровательно поводит ведьмовским носиком, что это с лихвой заменяет вышеупомянутому произведению смысл, красоту, глубину и прочие вещи, напрочь там отсутствующие. История, поведанная Норой Эфрон на этот раз, вряд ли способна всерьез взволновать даже пятилетнее дитя, зато теперь у критиков и публики есть отличный повод сравнить чародейскую носовую динамику Николь Кидман с ее же интеллектуалистской носовой статикой в…
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С@ша 2 апреля 2015, 12:51
Скажите ребята, когда всё же премьера фильма, спасибо!
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