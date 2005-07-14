Веселая поездка семьи за город тоже может стать настоящим приключением… Собирайтесь в дорогу с дружной семьей Литтлов. В этой захватывающей истории семейка Литтлов отправляется в самое увлекательное путешествие. Стюарт вновь готов к приключениям и постигает уроки выживания в дикой природе у бравого скунса Рико.

Снежок, привыкший к уютному дому, напуган и поэтому его сопровождает телохранитель — смышленый уличный кот Монти. Но, пустившись в поход Литтлы не были готовы к встрече с неизвестным хищником, обитающим в тех местах.