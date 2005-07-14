4.5
Стюарт Литтл 3: Зов природы
Стюарт Литтл 3: Зов природы

, 2005
Stuart Little 3: Call of the Wild
США / анимация, семейный, сказка, приключения / 18+
О фильме

Веселая поездка семьи за город тоже может стать настоящим приключением… Собирайтесь в дорогу с дружной семьей Литтлов. В этой захватывающей истории семейка Литтлов отправляется в самое увлекательное путешествие. Стюарт вновь готов к приключениям и постигает уроки выживания в дикой природе у бравого скунса Рико.

Снежок, привыкший к уютному дому, напуган и поэтому его сопровождает телохранитель — смышленый уличный кот Монти. Но, пустившись в поход Литтлы не были готовы к встрече с неизвестным хищником, обитающим в тех местах.

В ролях

Уэйн Брэди
Робби Брюс
Хью Лори
Джина Дэвис
Том Кенни
Натан Лйен
Режиссер Оду Паден
Сценарист Элвин Брукс Уайт, Дуглас Уик, Bob Shaw, Дон Макинери
Композитор Атли Эрварссон
Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 1 ноября 2005
Премьера в мире 14 июля 2005
Дата выхода
11 октября 2005 Россия 12+
7 декабря 2005 Австралия
11 октября 2005 Бразилия
14 июля 2005 Великобритания
28 ноября 2005 Дания
11 октября 2005 Казахстан
11 октября 2005 Китай
14 июля 2005 Нидерланды 14
21 февраля 2006 США
11 октября 2005 Украина
MPAA G
Производство Mainframe Entertainment, Red Wagon Entertainment
Другие названия
Stuart Little 3: Call of the Wild, Stuart Little 3, Chú Chuột Siêu Quậy 3: Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã, Hiireke nimega Stuart Little 3, Küçük Kardeşim 3, Misek Stuart Little 3: Klic divjine, Myšák Stuart Little 3, O Pequeno Stuart Little 3, Peliukas Stiuartas Litlis 3: gamtos šauksmas, Petit Stuart 3: L'appel de l'aventure, Pontikomikroulis 3 - Peripeteia sto dasos, Stjuart Litl 3: Zov divljine, Stuart Little 3 - L'appel de la forêt, Stuart Little 3 - Ruf der Wildnis, Stuart Little 3 - Un topolino nella foresta, Stuart Little 3: Aventura en el bosque, Stuart Little 3: El lado salvaje, Stuart Little 3: În sălbăticie, Stuart Little III, Stuart Little, kisegér 3. - A vadon hívása, Stuart Malutki 3: Trochę natury, Ο ποντικομικρούλης 3: Περιπέτεια στο δάσος, Стюарт Литтл 3: Зов природы, Стюарт Литъл 3: Зовът на дивото, Стюарт Літтл 3: Поклик природи, छोटे मिया 3, स्टुअर्ट लिटिल ३: जंगल में एक छोटा माउस, スチュアート・リトル3 森の仲間と大冒険

4.5
4.3 IMDb
Отзывы о мультфильме

