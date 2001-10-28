Корпорация Монстров, 2001

Мэри Гиббс, озвучившая Бу, была настолько маленькой, что оказалось невозможно заставить ее стоять в студии звукозаписи и произносить реплики. Вместо этого пришлось просто следовать за ней с микрофоном и записывать всё, что она говорит во время игры.

Из-за индивидуально анимированных прядей компьютерная обработка одного кадра Салли требовала от 11 до 12 часов. Общее количество волос на теле Салли составляло 2 320 413 штук.

В первых набросках сценария Бу было шесть лет. Но сценаристы решили сделать ее еще младше, чтобы она была более зависимой от Салли.

Джон Гудмен предложил кандидатуру Стива Бушеми для озвучивания Рэндалла.

Джон Гудман и Билли Кристал иногда записывали свои реплики вместе в одной студии, что редко практикуется при создании анимационных фильмов, чаще актеры работают поодиночке. Стив Бушеми и Фрэнк Оз (Рэндалл и его ассистент Фунгус) тоже записали реплики для сцены в ванной совместно.

В середине 90-х Билли Кристалу предлагали озвучить Базза Лайтера в «Истории игрушек», но он отказался, о чем позже сильно сожалел, увидев фильм. Позже Кристаллу пообещали роль в следующем фильме “Pixar”. В начале 2000-х Билли позвонили с предложением сыграть роль Майка в «Корпорации монстров».

Таблица в табло конкурса по запугиванию состоит из имен сотрудников “Pixar”.

В фильме можно обнаружить игрушки из “Истории игрушек”: самолет Базза Лайтера и клоуна-неваляшку.

В одной из начальных сцен Салли приветствует Теда — огромное чудовище, не помещающееся в кадр. Изначально Тед должен был прорычать в ответ, как Годзилла, но создатели фильма не смогли получить разрешения от японской киностудии “Тохо”, поэтому Тед ответил куриным кудахтаньем.

Ресторан, в котором находятся Майк и Селия, называется “Harryhausen's”. Это дань уважения Рэю Харрихаузену, человеку, создавшему монстров из покадровой анимации для фильма “Ясон и аргонавты”. Осьминог с шестью ногами за стойкой ресторана является отсылкой к фильму “Это прибыло со дна моря”, в котором Харрихаузен из-за бюджетных ограничений создал осьминога с шестью конечностями.

Боб Петерсон, супервайзер фильма, временно озвучивал Розу, зеленого секретаря. Его гнусавый, певучий голос оказался таким удачным, что его сохранили в финальном фильме.

В сцене, когда Бу собирается спать в кровати Салли, на одном из рисунков мелками можно заметить, ее настоящее имя — Мэри, как и у девочки, которая ее озвучила.