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Корпорация Монстров Корпорация Монстров
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Monsters, Inc.

Корпорация Монстров, 2001

2001 / США
8.3 Оцените
94 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
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Где-то в параллельной вселенной существует город Монстрополис, населенный различными монстрами. В Монстрополисе есть градообразующее предприятие под названием “Корпорация монстров”, обеспечивающее энергией весь город. Элита “Корпорации” — страшилы, сотрудники отдела страхов, проникающие через специальные двери в детские спальни и пугающие человеческих отпрысков. Дети орут, энергия крика поступает в баллоны корпорации, корпорация обеспечивает энергией Монстрополис, город процветает. Главное правило: никакого контакта с детьми — они опасны и токсичны.

Салли — главная звезда “Корпорации”, страшила, способный выжать из ребенка весь крик до последнего вздоха. Первенство Салли безуспешно пытается оспорить другой страшила, наглый хамелеон по имени Рэндалл. Но главная проблема — даже не Рэндалл, а то, что современные человеческие дети стали гораздо меньше бояться монстров.

Однажды Салли обнаруживает в цеху забытую дверь, а следом замечает маленькую девочку, проникшую в здание корпорации. О подобных внештатных ситуациях принято моментально докладывать, но это грозит потерей работы, поэтому Салли решает утрясти проблему самостоятельно.

Мэри Гиббс, озвучившая Бу, была настолько маленькой, что оказалось невозможно заставить ее стоять в студии звукозаписи и произносить реплики. Вместо этого пришлось просто следовать за ней с микрофоном и записывать всё, что она говорит во время игры.

Из-за индивидуально анимированных прядей компьютерная обработка одного кадра Салли требовала от 11 до 12 часов. Общее количество волос на теле Салли составляло 2 320 413 штук.

В первых набросках сценария Бу было шесть лет. Но сценаристы решили сделать ее еще младше, чтобы она была более зависимой от Салли.

Джон Гудмен предложил кандидатуру Стива Бушеми для озвучивания Рэндалла.

Джон Гудман и Билли Кристал иногда записывали свои реплики вместе в одной студии, что редко практикуется при создании анимационных фильмов, чаще актеры работают поодиночке. Стив Бушеми и Фрэнк Оз (Рэндалл и его ассистент Фунгус) тоже записали реплики для сцены в ванной совместно.

В середине 90-х Билли Кристалу предлагали озвучить Базза Лайтера в «Истории игрушек», но он отказался, о чем позже сильно сожалел, увидев фильм. Позже Кристаллу пообещали роль в следующем фильме “Pixar”. В начале 2000-х Билли позвонили с предложением сыграть роль Майка в «Корпорации монстров».

Таблица в табло конкурса по запугиванию состоит из имен сотрудников “Pixar”.

В фильме можно обнаружить игрушки из “Истории игрушек”: самолет Базза Лайтера и клоуна-неваляшку.

В одной из начальных сцен Салли приветствует Теда — огромное чудовище, не помещающееся в кадр. Изначально Тед должен был прорычать в ответ, как Годзилла, но создатели фильма не смогли получить разрешения от японской киностудии “Тохо”, поэтому Тед ответил куриным кудахтаньем.

Ресторан, в котором находятся Майк и Селия, называется “Harryhausen's”. Это дань уважения Рэю Харрихаузену, человеку, создавшему монстров из покадровой анимации для фильма “Ясон и аргонавты”. Осьминог с шестью ногами за стойкой ресторана является отсылкой к фильму “Это прибыло со дна моря”, в котором Харрихаузен из-за бюджетных ограничений создал осьминога с шестью конечностями.

Боб Петерсон, супервайзер фильма, временно озвучивал Розу, зеленого секретаря. Его гнусавый, певучий голос оказался таким удачным, что его сохранили в финальном фильме.

В сцене, когда Бу собирается спать в кровати Салли, на одном из рисунков мелками можно заметить, ее настоящее имя — Мэри, как и у девочки, которая ее озвучила.

Действие мультфильма разворачивается в городе Монстрополисе, в котором обитают множество монстров всевозможных форм и размеров. Двое друзей-монстриков работают на крупнейшую "пугательную" корпорацию – "Корпорацию Монстров", в должностях "старший пугальщик детей" и "помошник пугальщика". Для монстров крики детей являются необходимым для жизни источником энергии и работники этой корпорации занимаются "добычей" этого ценного "ресурса". Проблема заключается в том, что, по мнению монстров, дети являются для них токсичными существами, а потому любой контакт с ними запрещен. Ситуация меняется, когда одна из жертв, маленькая девочка, случайно попадает вместе с монстрами в их мир, ставя под угрозу и карьеру героев, и, возможно, их жизнь.

8.3 Оцените
94 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в России 22 марта 2002
Премьера в мире 28 октября 2001
Возраст 6+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Пит Доктер
Пит Доктер
В ролях
Джон Гудман
Джон Гудман
Билли Кристал
Билли Кристал
Мэри Гиббс
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Джеймс Коберн
Джеймс Коберн
Все актеры и съемочная группа
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Корпорация Монстров
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Интересно я один такой кто пошел на этот мульт как на продолжение
Мозги запудрили рекламой университета монстров а трейлер то конечно лень… Читать дальше…
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