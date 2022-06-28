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Hocus Pocus

Фокус-покус, 1993

1993 / США
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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В 1693 году три ведьмы перед своим повешением успели произнести проклятие, согласно которому они восстанут из могил, если девственник или девственница в ночь Хэллоуина зажжет свечу с черным пламенем в их доме. Спустя 300 лет об этом все позабыли, но сила проклятия никуда не исчезла. Не ведая что творит, Макс Деннисон выполняет все условия и злобные сестры возвращаются к жизни - в конце ХХ века.

  • Съемки проходили в штатах Калифорния и Массачусетс. 
  • Сара Джессика Паркер играет ведьму, которая была казнена во время Салемских процессов над ведьмами. Актриса была шокирована, когда узнала, что ее 10-я прабабка Эстер была арестована в Салеме в конце 1600-х годов за совершение “различных актов колдовства”. Ей удалось избежать казни. 
  • Роль Макса Деннисона должен был сыграть Леонардо ДиКаприо, но он не смог из-за занятости в фильме “Что гложет Гилберта Грейпа?”. 
  • Рози О'Доннелл отказалась от роли Мэри Сандерсон, поскольку не хотела выглядеть на экране страшной ведьмой. 
  • Кот-аниматроник из фильма был позднее использован в сериале “Сабрина - маленькая ведьма”. 
  • Фильм специально был выпущен в разгар летних каникул 1993, когда дети были свободны от школьных занятий.

Согласно легенде, если невинная девушка в ночь Хэллоуина зажжет свечу в доме сестер Сандерсон, то ведьмы встанут из могил и съедят всех детей в городе, чтобы самим стать вечно молодыми.

Поскольку коварным сестрицам суждено воскреснуть через 300 лет после казни за колдовство, им придется привыкать к современным нравам. Например, зачем летать на метле, если есть пылесос? Делая всякие магические гадости, сестрицы Сандерсон так увлекаются этим занятием, что забывают о своем хитром противнике — черном коте…

7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1993
Премьера в России 16 июля 1993
Премьера в мире 16 июля 1993
Возраст 6+
Режиссер
Кенни Ортега
В ролях
Бетт Мидлер
Бетт Мидлер
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Кэти Нэджими
Кэти Нэджими
Омри Кэц
Тора Бёрч
Тора Бёрч
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Фокус-покус 3 постера
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Фокус-покус
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сестры Сандерсон возвращаются: вышел первый трейлер «Фокуса-покуса 2» Свеча с черным пламенем вновь зажжена.
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28 июня 2022 17:39
Привет, Салем: начались съемки фильма «Фокус-покус 2» Сара Джессика Паркер и остальные вернутся к образам сестер-ведьм. 
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22 октября 2021 12:52
«Фокус-покус 2» выйдет в 2022 году — ведьм вновь сыграют Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Нэджими Однако фильм сменит постановщика: на место Адама Шенкмана придет Энн Флетчер.
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21 мая 2021 12:20
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