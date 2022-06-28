Фокус-покус, 1993

Согласно легенде, если невинная девушка в ночь Хэллоуина зажжет свечу в доме сестер Сандерсон, то ведьмы встанут из могил и съедят всех детей в городе, чтобы самим стать вечно молодыми.

Поскольку коварным сестрицам суждено воскреснуть через 300 лет после казни за колдовство, им придется привыкать к современным нравам. Например, зачем летать на метле, если есть пылесос? Делая всякие магические гадости, сестрицы Сандерсон так увлекаются этим занятием, что забывают о своем хитром противнике — черном коте…