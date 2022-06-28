Фокус-покус, 1993

В 1693 году три ведьмы перед своим повешением успели произнести проклятие, согласно которому они восстанут из могил, если девственник или девственница в ночь Хэллоуина зажжет свечу с черным пламенем в их доме. Спустя 300 лет об этом все позабыли, но сила проклятия никуда не исчезла. Не ведая что творит, Макс Деннисон выполняет все условия и злобные сестры возвращаются к жизни - в конце ХХ века.
Согласно легенде, если невинная девушка в ночь Хэллоуина зажжет свечу в доме сестер Сандерсон, то ведьмы встанут из могил и съедят всех детей в городе, чтобы самим стать вечно молодыми.
Поскольку коварным сестрицам суждено воскреснуть через 300 лет после казни за колдовство, им придется привыкать к современным нравам. Например, зачем летать на метле, если есть пылесос? Делая всякие магические гадости, сестрицы Сандерсон так увлекаются этим занятием, что забывают о своем хитром противнике — черном коте…