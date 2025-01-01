Накануне Нового года Дед Мороз решил поздравить всех лесных жителей и вручить им подарки. Узнав об этом, Волк и Ворона быстро смекнули, как можно похитить маленьких зайчат. Они украли у Дедушки его костюм и мешок, и, улучив момент, когда Зайца с Зайчихой не было дома, постучали в дверь. Разумеется, зайчата обрадовались приходу Деда Мороза и впустили волшебного гостя. Вот только под маской доброго сказочного старика в их жилище проник злой Волк и с помощью Вороны похитил малышей. Когда узнал об этом настоящий Дед Мороз, сразу же со своими помощниками бросился в погоню за злодеями...
В густом лесу многие зверушки и птицы стали наряжать елку, ожидая, что вот-вот на пороге окажется Дед Мороз со своими помощниками. Этого дня они ждали целый год, и радости их нет предела. Вот только оказалось, что серый волк и хитрая ворона имеют совершенно иные планы на его дарования, которые предназначались лесным жителям.
Эта парочка хочет испортить Новый Год и украсть маленьких зайчат, утащить их в самую гущу леса. Серый волк даже прикидывается Дедом Морозом ради своих корыстных целей. Только они еще не знают, что все звери и птицы попытаются помешать им и сберечь дух сказки. А главное, что на пути у их планов станет невероятно масштабная преграда в виде Дедушки Мороза. Он не позволит им украсть волшебство и сделает все, чтобы чудесный праздник все-таки наступил и согрел всех зверят!
|1 января 1978
|Россия
|6+