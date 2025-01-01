В густом лесу многие зверушки и птицы стали наряжать елку, ожидая, что вот-вот на пороге окажется Дед Мороз со своими помощниками. Этого дня они ждали целый год, и радости их нет предела. Вот только оказалось, что серый волк и хитрая ворона имеют совершенно иные планы на его дарования, которые предназначались лесным жителям.

Эта парочка хочет испортить Новый Год и украсть маленьких зайчат, утащить их в самую гущу леса. Серый волк даже прикидывается Дедом Морозом ради своих корыстных целей. Только они еще не знают, что все звери и птицы попытаются помешать им и сберечь дух сказки. А главное, что на пути у их планов станет невероятно масштабная преграда в виде Дедушки Мороза. Он не позволит им украсть волшебство и сделает все, чтобы чудесный праздник все-таки наступил и согрел всех зверят!