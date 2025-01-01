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Постер мультфильма Дед Мороз и Серый волк
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Киноафиша Фильмы Дед Мороз и Серый волк

Дед Мороз и Серый волк

Ded Moroz i Seryy Volk 18+
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О фильме

Накануне Нового года Дед Мороз решил поздравить всех лесных жителей и вручить им подарки. Узнав об этом, Волк и Ворона быстро смекнули, как можно похитить маленьких зайчат. Они украли у Дедушки его костюм и мешок, и, улучив момент, когда Зайца с Зайчихой не было дома, постучали в дверь. Разумеется, зайчата обрадовались приходу Деда Мороза и впустили волшебного гостя. Вот только под маской доброго сказочного старика в их жилище проник злой Волк и с помощью Вороны похитил малышей. Когда узнал об этом настоящий Дед Мороз, сразу же со своими помощниками бросился в погоню за злодеями...

  • Мультфильм, снятый Витольдом Бордзиловским, является своего рода ремейком одноименной мультипликационной сказки, вышедшей на экраны в 1937 году. 
  • Анатолий Папанов не в первый раз озвучивает персонажа-волка. Актер подарил свой голос волкам в таких мультиках, как “Про козла” (1960), “Бабушкин козлик” (1963), “Ну, погоди!2 (1969-1994) и многих других. 
  • “Дед Мороз и Серый волк” является своего рода продолжением мультфильма “Мешок яблок” (1974). Персонажей в нем озвучивали те же артисты - Анатолий Папанов, Георгий Вицин, Борис Владимиров и другие. 
  • Автором сценария стал известный советский писатель и мультипликатор Владимир Сутеев.

В густом лесу многие зверушки и птицы стали наряжать елку, ожидая, что вот-вот на пороге окажется Дед Мороз со своими помощниками. Этого дня они ждали целый год, и радости их нет предела. Вот только оказалось, что серый волк и хитрая ворона имеют совершенно иные планы на его дарования, которые предназначались лесным жителям.

Эта парочка хочет испортить Новый Год и украсть маленьких зайчат, утащить их в самую гущу леса. Серый волк даже прикидывается Дедом Морозом ради своих корыстных целей. Только они еще не знают, что все звери и птицы попытаются помешать им и сберечь дух сказки. А главное, что на пути у их планов станет невероятно масштабная преграда в виде Дедушки Мороза. Он не позволит им украсть волшебство и сделает все, чтобы чудесный праздник все-таки наступил и согрел всех зверят!

Страна СССР
Продолжительность 17 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 1 января 1978
Дата выхода
1 января 1978 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Ded Moroz i Seryy Volk, Father Frost and the Grey Wolf, Väterchen Frost und der graue Wolf, Дед Мороз и Серый волк, Дід Мороз і сірий вовк
Режиссер
Витольд Бордзиловский
В ролях
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Борис Владимиров
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Мария Виноградова
Маргарита Корабельникова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.6
Оцените 13 голосов
7.6 IMDb
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Дед Мороз и Серый волк

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