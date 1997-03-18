Лжец, лжец, 1997

Флетчер Рид, вечно мельтешащий адвокат, опытный лжец и разведенный отец, стал невероятно успешным юристом, построив свою карьеру на лжи. У него есть привычка отдавать предпочтение своей работе и всегда нарушать обещания, данные своему сыну Максу. Когда Флетчер пропускает вечеринку по случаю дня рождения сына, терпение Макса иссякает, и он загадывает желание: чтобы его отец в течение целого дня не мог солгать. Чудесным образом его желание сбывается, и теперь Флетчер может говорить только правду, и ничего, кроме правды. Сможет ли герой стать лучше?
Флетчер Рид — блестящий адвокат и неисправимый лжец. Он по привычке врет жене Одри, сыну Максу и учит клиентов подстраивать правду под свои нужды, перекраивать истину ради своей выгоды. Жена бросает Флетчера из-за его вредной привычки лгать, а сын Макс в свой день рождения, задувая свечи на торте, загадывает только одно желание: «Хочу, чтоб мой любимый папочка перестал постоянно врать». Желание сбывается, и неожиданно для Флетчера Рида язык, который всегда был его рабочим инструментом, превращается в его главного врага. Флетчер начинает говорить обидную правду своему начальнику и клиентам. Эта правдивость может стоить адвокату работы! Но самое страшное ждет правдивого поневоле Флетчера в зале суда, когда будет слушаться дело о разводе его клиента. Без вранья он не сможет выиграть! Да, этот день своей жизни Флетчер Рид не забудет никогда…