Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лжец, лжец Лжец, лжец
Киноафиша Фильмы Лжец, лжец
Liar Liar

Лжец, лжец, 1997

1997 / США
8.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Флетчер Рид, вечно мельтешащий адвокат, опытный лжец и разведенный отец, стал невероятно успешным юристом, построив свою карьеру на лжи. У него есть привычка отдавать предпочтение своей работе и всегда нарушать обещания, данные своему сыну Максу. Когда Флетчер пропускает вечеринку по случаю дня рождения сына, терпение Макса иссякает, и он загадывает желание: чтобы его отец в течение целого дня не мог солгать. Чудесным образом его желание сбывается, и теперь Флетчер может говорить только правду, и ничего, кроме правды. Сможет ли герой стать лучше?

  • В одном интервью Джима Керри утверждает, что шутка о том, что Флетчер преследует своего сына в роли «Когтя», появился из детства актера: отец Керри делал это с ним и его братьями и сестрами, когда они были маленькими. 
  • В сцене, когда Флетчер занимается самоистязанием в туалете, звуковые эффекты не использовались: это правда звуки удара головы Джима Керри о писсуар, пол и стены.
  • Когда Макс спрашивает своего отца: «Если я буду продолжать гримасничать, мое лицо останется таким?», на что Флетчер отвечает: «Нет. На самом деле некоторые хорошо на этом зарабатывают». Это насмешливая отсылка на карьеру самого Джима Керри.
  • Фильм посвящен памяти Джейсона Бернарда, сыгравшего судью Стивенса: актер умер от сердечного приступа вскоре после окончания съемок.

Флетчер Рид — блестящий адвокат и неисправимый лжец. Он по привычке врет жене Одри, сыну Максу и учит клиентов подстраивать правду под свои нужды, перекраивать истину ради своей выгоды. Жена бросает Флетчера из-за его вредной привычки лгать, а сын Макс в свой день рождения, задувая свечи на торте, загадывает только одно желание: «Хочу, чтоб мой любимый папочка перестал постоянно врать». Желание сбывается, и неожиданно для Флетчера Рида язык, который всегда был его рабочим инструментом, превращается в его главного врага. Флетчер начинает говорить обидную правду своему начальнику и клиентам. Эта правдивость может стоить адвокату работы! Но самое страшное ждет правдивого поневоле Флетчера в зале суда, когда будет слушаться дело о разводе его клиента. Без вранья он не сможет выиграть! Да, этот день своей жизни Флетчер Рид не забудет никогда…

8.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 18 марта 1997
Премьера онлайн 1 октября 2021
Премьера в мире 18 марта 1997
Возраст 12+
Режиссер
Том Шэдьяк
Том Шэдьяк
В ролях
Джим Керри
Джим Керри
Мора Тирни
Мора Тирни
Кэри Элвес
Кэри Элвес
Джон Ловитц
Аманда Донахью
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Эйс Вентура: розыск домашних животных
Эйс Вентура: розыск домашних животных (1994)
7.071429
Фильм находится в подборках
Фильмы про адвокатов Фильмы про адвокатов
Фильмы похожие на «Семьянин» Фильмы похожие на «Семьянин»
Постер фильма Лжец, лжец 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Лжец, лжец смотреть онлайн

Лжец, лжец
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Эйс Вентура: розыск домашних животных
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Иван Макаревич рассказывает о лучшем сериале про любовь и о российском шоу, которое стоит показать всему миру 14 июля на Premier стартовала драмеди «Люся», которая повествует о том, как искусственный интеллект исследует границы морали. Одну из ролей в сериале исполнил Иван Макаревич. По случаю премьеры Киноафиша встретилась с актером и расспросила про любимые фильмы и сериалы.
Написать
25 июля 2022 13:25
Все новости фильма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Приложение киноафиши