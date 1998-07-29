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История вечной любви История вечной любви
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История вечной любви, 1998

1998 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Это не банальная история Золушки, которая знакома всем с детства. Для своего шестнадцатого века Даниэлла — явление уникальное. Она не только привлекательна, но и по-мальчишески ловка и энергична.

Обладая острым умом и чувством независимости, Даниэлла не ждет, когда принц ее выручит. Напротив, она сама приходит к нему на помощь и даже в нужный момент спасает ему жизнь, перенеся на своей спине в безопасное место.

И уж если ей приходится прибегнуть к чьей-то помощи, то помогает ей не добрая фея, а самый настоящий Леонардо да Винчи. Однако хрустальные туфельки Даниэлла действительно надевает…

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1998
Премьера в России 29 июля 1998
Премьера в мире 29 июля 1998
Возраст 0+
MPAA PG-13
Режиссер
Энди Теннант
Энди Теннант
В ролях
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Анжелика Хьюстон
Анжелика Хьюстон
Мелани Лински
Мелани Лински
Миган Доддс
Тимоти Уэст
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма История вечной любви 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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