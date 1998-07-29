История вечной любви, 1998

Это не банальная история Золушки, которая знакома всем с детства. Для своего шестнадцатого века Даниэлла — явление уникальное. Она не только привлекательна, но и по-мальчишески ловка и энергична.



Обладая острым умом и чувством независимости, Даниэлла не ждет, когда принц ее выручит. Напротив, она сама приходит к нему на помощь и даже в нужный момент спасает ему жизнь, перенеся на своей спине в безопасное место.



И уж если ей приходится прибегнуть к чьей-то помощи, то помогает ей не добрая фея, а самый настоящий Леонардо да Винчи. Однако хрустальные туфельки Даниэлла действительно надевает…