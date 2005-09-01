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Постер фильма Подземелье драконов: источник могущества
5.1
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5.1

Подземелье драконов: источник могущества

, 2005
Dungeons & Dragons: Wrath of the Dragon God
Литва, США / сказка / 18+
Постер фильма Подземелье драконов: источник могущества
5.1

О фильме

Новая экранизация культовой ролевой игры "Dungeons & Dragons" открывает волшебные миры, где есть место драконам, принцессам, магам, волшебникам и доблестным рыцарям. Злобный колдун Дамодар жаждет власти над миром. Обратившись в черный вихрь, он похищает мистическую "Черную сферу" – источник могущества. Сила чернокнижника обратилась против королевства Измир. Стране и ее обитателям грозит уничтожение. Дамодар собирает огромную армию драконов, чудовищ, крылатых гарпий и прочей нечисти, чтобы обрушить всю ее мощь на Измир. На пути сил Зла встают прославленный воин Берек, волшебница Мелора и четыре героя, воплощающие в себе Ум, Мудрость, Честь и Силу. Вместе они должны остановить Дамодара, лишить его источника могущества и не дать пробудить от векового сна Черного дракона, чья злая сила может в одно мгновение обратить Измир в пепел.

В ролях

Марк Даймонд
Берек
Брюс Пэйн
Damodar
Стивен Элдер
Dorian
Люси Гаскелл
Ormaline
Рой Марсден
Oberon
Клеменси Бартон-Хилл
Melora
Элли Чиджли
Lux
Tim Stern
Nim
Geoffrey T. Bersey
Galtar
Leonas Ciunis
Old Mage
Режиссер Джерри Лайвли
Сценарист Robert Kimmel, Джерри Лайвли, Brian Rudnick
Композитор Дэвид Джулиан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Литва / США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 1 сентября 2005
Дата выхода
17 ноября 2005 Россия Lizard
17 ноября 2005 Беларусь
17 ноября 2005 Казахстан
1 сентября 2005 Таиланд
17 ноября 2005 Украина
1 февраля 2006 Франция
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $2 598 616
Производство Lietuvos Kinostudija, Skyline Films, Studio Hamburg WorldWide Pictures
Другие названия
Dungeons & Dragons: Wrath of the Dragon God, Dungeons & Dragons 2: The Elemental Might, Calabozos & dragones 2, Calabozos y dragones 2, Calabozos y dragones 2: la ira del dios dragón, Calabozos y dragones II, Calabozos y Dragrones 2, Donjons & dragons - La puissance suprême, Dračí doupě 2, Dragones y Mazmorras 2, Dungeons & Dragons - Die Macht der Elemente, Dungeons & Dragons 2 - L'ira del dio drago, Dungeons & Dragons 2: O Poder Maior, Dungeons & Dragons II, Dungeons & Dragons: The Elemental Might, Dungeons & Dragons: The Sequel, Lagumi i zmajevi: Gnev zmajskog boga, Lochy i smoki 2, Magoi & drakontes 2: I arhegoni dynami, Masmorras e Dragões 2, Sárkányok börtöne 2., Vangikoopad ja draakonid 2, Zindan ve ejderha: Ejder Tanrı'nın öfkesi, Μάγοι και δράκοντες 2: Η αρχέγονη δύναμη, Підземелля драконів 2: Джерело могутності, Подземелье драконов: Источник могущества, Подземия и дракони: Мощта на стихиите, ダンジョン＆ドラゴン2, 神龍傳奇2, Dungeons and Dragons - Die Macht der Elemente, Підземелля і дракони: Джерело могутності, Donjons et Dragons - La Puissance Supreme, Donjons et Dragons 2, Dungeons & Dragons - The Elemental Might, Dungeons and Dragons 2, Dungeons & Dragons - Wrath of the Dragon God, Dungeons & Dragons Wrath of the Dragon God, Dungeons and Dragons 2 - Die Macht der Elemente, Dungeons & Dragons - L'ira del dio drago

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
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Обновлено 15 декабря 2023
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