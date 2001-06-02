Атлантида: затерянный мир, 2001

Майло, внук великого исследователя Таддеуса Тэтча, работает в котельной музея. Он знает, что Атлантида реальна и что он может попасть туда, если получит таинственный журнал Шефардов, который может привести его туда, но для этого ему нужен спонсор. Однажды Майло возвращается в свою квартиру и встречает там женщину, которая приводит его к Престону Б. Уитмору, старому другу его деда. Тот предлагает Майло присоединиться к его экспедиции в Атлантиду в качестве лингвиста. На подводной лодке герои путешествуют через Атлантический океан, сталкиваются с огромным лобстером по имени Левиафан и, наконец, действительно попадают в затерянный мир. Но там Майло узнает, что Уитмор испытывает к нему отнюдь не научный интерес…