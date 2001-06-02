Атлантида: затерянный мир, 2001

Майло, внук великого исследователя Таддеуса Тэтча, работает в котельной музея. Он знает, что Атлантида реальна и что он может попасть туда, если получит таинственный журнал Шефардов, который может привести его туда, но для этого ему нужен спонсор. Однажды Майло возвращается в свою квартиру и встречает там женщину, которая приводит его к Престону Б. Уитмору, старому другу его деда. Тот предлагает Майло присоединиться к его экспедиции в Атлантиду в качестве лингвиста. На подводной лодке герои путешествуют через Атлантический океан, сталкиваются с огромным лобстером по имени Левиафан и, наконец, действительно попадают в затерянный мир. Но там Майло узнает, что Уитмор испытывает к нему отнюдь не научный интерес…
1914 год. Музейный картограф Майло Тэтч мечтает найти исчезнувший континент — Атлантиду, поиски которого начал когда-то его дед. Когда находится давно пропавший дневник, содержащий подсказки о местонахождении Атлантиды, эксцентричный миллиардер Престон Уитмор соглашается профинансировать экспедицию. Майло и команда из 5 человек во главе с капитанов Рурком отправляются в опасное путешествие на гигантской субмарине "Улисс" через весь Атлантический океан. В конце концов, они приплывают к мистическому подводному королевству. Но то, что они там находят, не соответствует их ожиданиям и дает толчок цепи опасных событий, разрушить которую может только наш юный искатель приключений...