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Атлантида: затерянный мир Атлантида: затерянный мир
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Atlantis: The Lost Empire

Атлантида: затерянный мир, 2001

2001 / США
7.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Майло, внук великого исследователя Таддеуса Тэтча, работает в котельной музея. Он знает, что Атлантида реальна и что он может попасть туда, если получит таинственный журнал Шефардов, который может привести его туда, но для этого ему нужен спонсор. Однажды Майло возвращается в свою квартиру и встречает там женщину, которая приводит его к Престону Б. Уитмору, старому другу его деда. Тот предлагает Майло присоединиться к его экспедиции в Атлантиду в качестве лингвиста. На подводной лодке герои путешествуют через Атлантический океан, сталкиваются с огромным лобстером по имени Левиафан и, наконец, действительно попадают в затерянный мир. Но там Майло узнает, что Уитмор испытывает к нему отнюдь не научный интерес… 

  • Джим Варни, озвучивший Куки, умер незадолго до окончания фильма. Фраза «Я не очень хорошо умею говорить» в конце – единственная фраза, которую произносит не Варни: эту сцену озвучивал Стивен Барр. 
  • Марк Окранд, создавший язык атлантов, также создал вулканский и клингонский языки для франшизы «Звездный путь». По совпадению один из главных актеров «Звездного пути», Леонард Нимой, в этом фильме озвучивает отца Киды, короля Атлантиды.
  • Поскольку фильм задумывался как приключенческий боевик, члены съемочной группы носила футболки с надписью «АТЛАНТИДА – меньше песен, больше взрывов».
  • Майло Тэтч – первый главный герой мультфильмов «Диснея», который носит очки.

1914 год. Музейный картограф Майло Тэтч мечтает найти исчезнувший континент — Атлантиду, поиски которого начал когда-то его дед. Когда находится давно пропавший дневник, содержащий подсказки о местонахождении Атлантиды, эксцентричный миллиардер Престон Уитмор соглашается профинансировать экспедицию. Майло и команда из 5 человек во главе с капитанов Рурком отправляются в опасное путешествие на гигантской субмарине "Улисс" через весь Атлантический океан. В конце концов, они приплывают к мистическому подводному королевству. Но то, что они там находят, не соответствует их ожиданиям и дает толчок цепи опасных событий, разрушить которую может только наш юный искатель приключений...

7.7 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 21 декабря 2001
Премьера в мире 2 июня 2001
Возраст 0+
Режиссер
Керк Уайз
В ролях
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Джеймс Гарнер
Джеймс Гарнер
Кри Саммер
Кри Саммер
Дон Новелло
Фил Моррис
Все актеры и съемочная группа
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Атлантида: затерянный мир
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