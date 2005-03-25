Вэлиант: пернатый спецназ, 2005

Действие фильма происходит в 1944 году, под конец Второй мировой войны. Вэлиант – лесной голубь, который мечтает однажды стать великим героем. Когда он узнает, что правительство набирает новобранцев для Королевской службы почтовых голубей, он немедленно отправляется в Лондон. По пути он встречает вонючего, но дружелюбного голубя по имени Багси, который присоединяется к нему, главным образом – чтобы уйти от клиентов, которых он обманул в игре «Найди камешек», и помогает ему записаться добровольцем на войну. Первым же заданием героев отправляют в оккупированную Францию. Смогут ли герои доставить секретное донесение и переломить ход войны?
На фронтах Второй мировой сражаются все. В том числе и птицы из Королевского голубиного управления. Их работа опасна, но престижна. И юный голубь Валиант больше всего на свете хочет стать членом этой команды. Однажды Валианту везет – ему доверяют переправить секретный документ от французского сопротивления к британском командованию. От скорости и предприимчивости голубя теперь зависит открытие Второго фронта. Ведь в его маленьком клюве – засекреченная дата высадки американских войск в Нормандии.
Шреки и прочие Мадагаскары - туповатая американщина, достойная одного просмотра не более. На этот… Читать дальше…
Настолько бездарного творения ОЧЕНЬ сложно найти.
Особенно запомнилась тема с… Читать дальше…