Вэлиант: пернатый спецназ, 2005

Действие фильма происходит в 1944 году, под конец Второй мировой войны. Вэлиант – лесной голубь, который мечтает однажды стать великим героем. Когда он узнает, что правительство набирает новобранцев для Королевской службы почтовых голубей, он немедленно отправляется в Лондон. По пути он встречает вонючего, но дружелюбного голубя по имени Багси, который присоединяется к нему, главным образом – чтобы уйти от клиентов, которых он обманул в игре «Найди камешек», и помогает ему записаться добровольцем на войну. Первым же заданием героев отправляют в оккупированную Францию. Смогут ли герои доставить секретное донесение и переломить ход войны?