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Вэлиант: пернатый спецназ Вэлиант: пернатый спецназ
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Valiant

Вэлиант: пернатый спецназ, 2005

2005 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит в 1944 году, под конец Второй мировой войны. Вэлиант – лесной голубь, который мечтает однажды стать великим героем. Когда он узнает, что правительство набирает новобранцев для Королевской службы почтовых голубей, он немедленно отправляется в Лондон. По пути он встречает вонючего, но дружелюбного голубя по имени Багси, который присоединяется к нему, главным образом – чтобы уйти от клиентов, которых он обманул в игре «Найди камешек», и помогает ему записаться добровольцем на войну. Первым же заданием героев отправляют в оккупированную Францию. Смогут ли герои доставить секретное донесение и переломить ход войны?

  • Несмотря на необычно короткий хронометраж фильма – всего один час и шестнадцать минут, на его озвучивание у команды создателей ушло более двух лет. Кроме того, над его созданием работали более двухсот художников из сорока одной страны.
  • Главный герой носит то же имя, что и последний почтовый голубь, посланный комендантом Риналем из форта Во 4 июня 1916 года во время битвы при Вердене. Он прибыл на место смертельно раненым, но доставил свое послание, и в 1929 году в этом форте была установлена мемориальная доска с надписью «Умер за Францию».
  • Это второй полнометражный британский 3D-мультфильм после фильма «Доминатор».

На фронтах Второй мировой сражаются все. В том числе и птицы из Королевского голубиного управления. Их работа опасна, но престижна. И юный голубь Валиант больше всего на свете хочет стать членом этой команды. Однажды Валианту везет – ему доверяют переправить секретный документ от французского сопротивления к британском командованию. От скорости и предприимчивости голубя теперь зависит открытие Второго фронта. Ведь в его маленьком клюве – засекреченная дата высадки американских войск в Нормандии.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 18 августа 2005
Премьера в мире 25 марта 2005
Возраст 18+
MPAA G
Прокатчик Централ Партнершип
Бюджет $35 000 000
Режиссер
Гэри Чэпман
В ролях
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Джон Клиз
Джон Клиз
Тим Керри
Руперт Эверетт
Руперт Эверетт
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Вэлиант: пернатый спецназ 4 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Жук 2 апреля 2015, 12:51
Такого искреннего мультика не видел сто лет уже
Шреки и прочие Мадагаскары - туповатая американщина, достойная одного просмотра не более. На этот… Читать дальше…
Женя 2 апреля 2015, 12:51
Я в шоке... а вы до этого хоть какие-нибудь мультфильмы видели?!
Настолько бездарного творения ОЧЕНЬ сложно найти.
Особенно запомнилась тема с… Читать дальше…
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