По мотивам одноименной повести Френсис Элизы Бернетт. Действие экранизации происходит в конце XIX века в Лондоне, куда капитан Кру привез свою единственную дочь Сару, чтобы оставить ее в пансионе. Девочка тяжело переносит разлуку с отцом, но ее ум, самостоятельность, чуткость и тактичность к окружающим располагают к ней новых друзей. Вернувшись в Индию, старый Кру умирает, не оставив дочери ни копейки.
|6 июня 1997
|Россия
|12+
|10 мая 1995
|Казахстан
|10 мая 1995
|Украина
|9 июня 2001
|Южная Корея