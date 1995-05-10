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Постер фильма Маленькая принцесса
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Киноафиша Фильмы Маленькая принцесса

Маленькая принцесса

Malenkaya printsessa 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По мотивам одноименной повести Френсис Элизы Бернетт. Действие экранизации происходит в конце XIX века в Лондоне, куда капитан Кру привез свою единственную дочь Сару, чтобы оставить ее в пансионе. Девочка тяжело переносит разлуку с отцом, но ее ум, самостоятельность, чуткость и тактичность к окружающим располагают к ней новых друзей. Вернувшись в Индию, старый Кру умирает, не оставив дочери ни копейки.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1997
Премьера в мире 10 мая 1995
Дата выхода
6 июня 1997 Россия 12+
10 мая 1995 Казахстан
10 мая 1995 Украина
9 июня 2001 Южная Корея
Бюджет $1 000 000
Производство Globus Film Studio, Госкино
Другие названия
Malenkaya printsessa, A Little Princess, Mała księżniczka, The Little Princess, Väike printsess, Маленькая принцесса
Режиссер
Владимир Грамматиков
Владимир Грамматиков
В ролях
Алла Демидова
Алла Демидова
Игорь Ясулович
Игорь Ясулович
Егор Грамматиков
Анна Терехова
Анна Терехова
Татьяна Аксюта
Татьяна Аксюта
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 15 голосов
6.5 IMDb
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Маленькая принцесса

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