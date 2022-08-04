Фантазия, 1940

Это тоже Disney: 8 мультфильмов студии, о которых вы могли не знать

Как правило, Disney ассоциируется у нас либо с романтическими историями про принцесс, либо с экранизациями знаменитых сказок, либо с мультфильмами об антропоморфных животных. Тем не менее Disney нередко выпускает нестандартные для себя проекты. Сегодня мы расскажем вам о 8 таких мультфильмах.