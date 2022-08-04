Фантазия, 1940

Аниматоры Диснея ставят картины на западную классическую музыку, а Леопольд Стоковски дирижирует Филадельфийским оркестром. «Ученик чародея» показывает Микки Мауса как честолюбивого фокусника, который выходит за пределы своих возможностей. «Весна священная» рассказывает историю эволюции от одноклеточных животных до смерти динозавров. «Танец часов» – юмористический балет в исполнении страусов, бегемотов, слонов и аллигаторов. «Ночь на Лысой горе» и «Аве Мария» натравливают друг на друга силы тьмы и света, но дьявольское веселье прерывается приходом нового дня. Бетховен встречает Микки Мауса!
Знаменитый и признанный мультипликационный фильм Уолта Диснея, ставший образцом классики в истории анимационного искусства. Вы увидите Микки Мауса и других любимых героев. Фильм сопровождает замечательная музыка в исполнении Филадельфийского симфонического оркестра под управлением Леопольда Стоковского и Димса Тэйлора.