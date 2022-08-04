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Fantasia

Фантазия, 1940

1940 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Аниматоры Диснея ставят картины на западную классическую музыку, а Леопольд Стоковски дирижирует Филадельфийским оркестром. «Ученик чародея» показывает Микки Мауса как честолюбивого фокусника, который выходит за пределы своих возможностей. «Весна священная» рассказывает историю эволюции от одноклеточных животных до смерти динозавров. «Танец часов» – юмористический балет в исполнении страусов, бегемотов, слонов и аллигаторов. «Ночь на Лысой горе» и «Аве Мария» натравливают друг на друга силы тьмы и света, но дьявольское веселье прерывается приходом нового дня. Бетховен встречает Микки Мауса!

  • Аниматоры тайно смоделировали элементы Чародея в «Ученике чародея» на их боссе, Уолте Диснее. Поднятая бровь главы студии была расценена ими как признак ужасной ярости. Кроме того, его имя, Йен Сид, означает «Дисней» наоборот.
  • Даже спустя более чем 80 лет после его выпуска, Дисней все еще получает жалобы от родителей, утверждающих, что эпизод «Ночь на лысой горе» напугал их детей.
  • Во время производства аниматорам не давали инструкций по раскрашиванию фильма. Уолт Дисней проинструктировал их использовать любые цвета, которые они захотят. 
  • Художник-сюрреалист Сальвадор Дали сделал несколько иллюстраций к фильму, но его идеи были отброшены. Некоторые из них показаны в фильме «Фантазия 2000».

Знаменитый и признанный мультипликационный фильм Уолта Диснея, ставший образцом классики в истории анимационного искусства. Вы увидите Микки Мауса и других любимых героев. Фильм сопровождает замечательная музыка в исполнении Филадельфийского симфонического оркестра под управлением Леопольда Стоковского и Димса Тэйлора.

8.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1940
Премьера в России 25 декабря 1948
Премьера в мире 13 ноября 1940
Возраст 0+
Режиссер
Бен Шарпстин
В ролях
Уолт Дисней
Лепольд Стоковски
Все актеры и съемочная группа
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