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Огонь, вода и... медные трубы Огонь, вода и... медные трубы
Киноафиша Фильмы Огонь, вода и... медные трубы

Огонь, вода и... медные трубы, 1968

1968 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Добрый молодец Вася отправляется в лес, где ему нужно жечь уголь. Здесь он встречает красавицу Аленушку, которая пасла среди берез свою козочку. Молодые люди с первого взгляда полюбили друг друга без памяти, но на пути к их счастью становится Кощей Бессмертный. Злодей увидел Аленушку и захотел украсть ее, чтобы сделать своей женой. С помощью волшебных яблок злодей помолодел до неузнаваемости, бросил свою прежнюю невесту - дочку Бабы Яги, украл Аленушку и заточил ее в башне. Вася намерен спасти свою возлюбленную. Для этого ему придется пройти сквозь огонь, воду и медные трубы.

  • Актер Георгий Милляр, без которого невозможно себе представить фильмы Александра Роу, исполнил в ленте сразу три роли - Кощея Бессмертного, его тещи Бабы Яги и глухого пожарного.
  • После выхода фильма, в 1968 году, Александру Роу было присвоено звание народного артиста РСФСР.
  • В 1964 году Наталья Седых (Аленушка) исполнила главную женскую роль в другой картине Александра Роу “Морозко”. 
  • Алексей Катышев, сыгравший роль Васи, в 1970 году появился в главной роли еще в одном фильме Александра Роу “Варвара-краса, длинная коса”. 
  • Роль Васи стала дебютом Алексея Катышева в большом кино. Ранее он появлялся на экране в эпизоде киноальманаха для детей “От семи до двенадцати”.

Есть такая поговорка: "пройти огонь, воду и медные трубы". Это означает - пройти жизненные испытания, набраться ума-разума, повидать в жизни всякое, закалить свою волю.

Герой фильма Вася как-то отправился в лес, чтобы жечь уголь. И там, на полянке, ему повстречалась Аленушка, которая пасла своего козленка. Молодые люди влюбились друг в друга с первого взгляда. Но слуги Кащея Бессмертного похитили девушку прямо на глазах у Васи.

В поисках возлюбленной Вася в буквальном смысле проходит сквозь огонь и воду. Но труднее всего устоять перед медными трубами, перед сверкающим сиянием славы...

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1968
Премьера в России 10 декабря 1968
Премьера в мире 10 декабря 1968
Возраст 6+
Режиссер
Александр Роу
Александр Роу
В ролях
Наталья Седых
Алексей Катышев
Георгий Милляр
Георгий Милляр
Вера Алтайская
Лев Потемкин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Огонь, вода и... медные трубы 1 постер
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Огонь, вода и... медные трубы

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