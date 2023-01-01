Огонь, вода и... медные трубы, 1968

Есть такая поговорка: "пройти огонь, воду и медные трубы". Это означает - пройти жизненные испытания, набраться ума-разума, повидать в жизни всякое, закалить свою волю.

Герой фильма Вася как-то отправился в лес, чтобы жечь уголь. И там, на полянке, ему повстречалась Аленушка, которая пасла своего козленка. Молодые люди влюбились друг в друга с первого взгляда. Но слуги Кащея Бессмертного похитили девушку прямо на глазах у Васи.

В поисках возлюбленной Вася в буквальном смысле проходит сквозь огонь и воду. Но труднее всего устоять перед медными трубами, перед сверкающим сиянием славы...