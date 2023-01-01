Огонь, вода и... медные трубы, 1968

Добрый молодец Вася отправляется в лес, где ему нужно жечь уголь. Здесь он встречает красавицу Аленушку, которая пасла среди берез свою козочку. Молодые люди с первого взгляда полюбили друг друга без памяти, но на пути к их счастью становится Кощей Бессмертный. Злодей увидел Аленушку и захотел украсть ее, чтобы сделать своей женой. С помощью волшебных яблок злодей помолодел до неузнаваемости, бросил свою прежнюю невесту - дочку Бабы Яги, украл Аленушку и заточил ее в башне. Вася намерен спасти свою возлюбленную. Для этого ему придется пройти сквозь огонь, воду и медные трубы.
Есть такая поговорка: "пройти огонь, воду и медные трубы". Это означает - пройти жизненные испытания, набраться ума-разума, повидать в жизни всякое, закалить свою волю.
Герой фильма Вася как-то отправился в лес, чтобы жечь уголь. И там, на полянке, ему повстречалась Аленушка, которая пасла своего козленка. Молодые люди влюбились друг в друга с первого взгляда. Но слуги Кащея Бессмертного похитили девушку прямо на глазах у Васи.
В поисках возлюбленной Вася в буквальном смысле проходит сквозь огонь и воду. Но труднее всего устоять перед медными трубами, перед сверкающим сиянием славы...