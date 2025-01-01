Жили-были дед да баба. Все у них было хорошо, только детей Бог не послал. Смотрели они в окошко на ребятишек, которые во дворе играли, смотрели, да и решили сделать себе из снега внучку. Ледяная красавица неожиданно ожила - на радость дедушке и бабушке. Назвали они ледяную внучку Снегурочкой и стали о ней заботиться. Среди людей нашла она и верных подруг. Вот только зима прошла, уступив место солнечной и теплой весне. Как же быть Снегурочке, привыкшей к холоду и студеному ветру?
Красавица Снегурочка не хочет жить в холодном лесу, а тянется к живым людям. Ее манят звуки свирели пастуха Леля. Но жар человеческих страстей губителен для снежной красоты и влюбленная Снегурочка тает...
|12 октября 1968
|Россия
|12+
|12 октября 1968
|СССР
|20 декабря 1968
|США