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Постер фильма Снегурка
Постер фильма Снегурка
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Снегурка

Снегурка

Snegurochka 18+
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О фильме

Жили-были дед да баба. Все у них было хорошо, только детей Бог не послал. Смотрели они в окошко на ребятишек, которые во дворе играли, смотрели, да и решили сделать себе из снега внучку. Ледяная красавица неожиданно ожила - на радость дедушке и бабушке. Назвали они ледяную внучку Снегурочкой и стали о ней заботиться. Среди людей нашла она и верных подруг. Вот только зима прошла, уступив место солнечной и теплой весне. Как же быть Снегурочке, привыкшей к холоду и студеному ветру?

  • Режиссером мультфильма стал заслуженный деятель искусств РСФСР Владимир Дегтярев. Ранее, в 1957 году, под его руководством был снят еще один мультфильм “Сказка о Снегурочке”. Но, в отличие от сказки 1969 года, он был выполнен в кукольной технике. 
  • В титрах мультфильма не был указан актер, читающий закадровый текст - Алексей Грибов. Однако благодаря характерному тембру узнать его не составляет труда.
  • В 1990-е мультфильм был выпущен в США, где получил название The Snow Girl. В дальнейшем “Снегурочка” была издана с субтитрами на английском, испанском и французском языках. 
  • Сценарий мультфильма “Снегурочка” написал известный советский драматург Николай Эрдман - автор таких пьес, как “Мандат” (1924) и “Самоубийца” (1928).

Красавица Снегурочка не хочет жить в холодном лесу, а тянется к живым людям. Ее манят звуки свирели пастуха Леля. Но жар человеческих страстей губителен для снежной красоты и влюбленная Снегурочка тает...

Страна СССР
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 12 октября 1968
Дата выхода
12 октября 1968 Россия 12+
12 октября 1968 СССР
20 декабря 1968 США
Производство Киностудия «Ленфильм», Vtoroe Tvorcheskoe Obedinenie
Другие названия
Snegurochka, Снегурочка, Hópelyhecske, I Hionati sto dasos ton oneiron, La reina de las nieves, Lumivalgeke, The Snow Maiden, Η Χιονάτη στο δάσος των ονείρων
Режиссер
Павел Кадочников
Павел Кадочников
В ролях
Евгения Филонова
Павел Кадочников
Павел Кадочников
Евгений Жариков
Евгений Жариков
Ирина Губанова
Наталья Климова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Снегурка

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