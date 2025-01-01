Жили-были дед да баба. Все у них было хорошо, только детей Бог не послал. Смотрели они в окошко на ребятишек, которые во дворе играли, смотрели, да и решили сделать себе из снега внучку. Ледяная красавица неожиданно ожила - на радость дедушке и бабушке. Назвали они ледяную внучку Снегурочкой и стали о ней заботиться. Среди людей нашла она и верных подруг. Вот только зима прошла, уступив место солнечной и теплой весне. Как же быть Снегурочке, привыкшей к холоду и студеному ветру?