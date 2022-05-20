Белоснежка и семь гномов, 1937

Опасаясь, что красота Белоснежки превзойдет ее собственную, коварная и тщеславная королева приказывает своему охотнику увести принцессу вглубь непроходимых лесов и убить ее. Проявив доброту, охотник пощадил ее жизнь, и Белоснежка нашла убежище в уютном домике семи дружелюбных гномов, где впервые в своей она почувствовала, что значит быть в безопасности. В конце концов, с проклятием Спящей Смерти в ее распоряжении, замаскированная Королева отправляется в дом гномов, чтобы обманом заставить ничего не подозревающую Белоснежку съесть отравленное яблоко. Сможет ли любовь прекрасного принца победить злые чары и спасти девушку?
Белоснежке жила в замке со злой мачехой-королевой, которая очень гордилась своей красотой. Узнав от волшебного зеркальца, что Белоснежка стала самой прекрасной девушкой на свете, завистница решила погубить прелестную падчерицу. Но бедная девушка не погибла в лесу, а наоборот, встретила там настоящих друзей - забавных семерых гномов: Профессора, Ворчуна, Весельчака, Скромника, Чихоню, Соню и Молчуна...