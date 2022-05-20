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Белоснежка и семь гномов Белоснежка и семь гномов
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Snow White and the Seven Dwarfs

Белоснежка и семь гномов, 1937

1937 / США
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Опасаясь, что красота Белоснежки превзойдет ее собственную, коварная и тщеславная королева приказывает своему охотнику увести принцессу вглубь непроходимых лесов и убить ее. Проявив доброту, охотник пощадил ее жизнь, и Белоснежка нашла убежище в уютном домике семи дружелюбных гномов, где впервые в своей она почувствовала, что значит быть в безопасности. В конце концов, с проклятием Спящей Смерти в ее распоряжении, замаскированная Королева отправляется в дом гномов, чтобы обманом заставить ничего не подозревающую Белоснежку съесть отравленное яблоко. Сможет ли любовь прекрасного принца победить злые чары и спасти девушку?

  • Некоторые аниматоры были против имени Простачка, утверждая, что это слишком современное слово, чтобы использовать его в сказке. Уолт Дисней привел аргумент, что Уильям Шекспир использовал это слово в одной из своих пьес. Этим удалось убедить всех, хотя он и приврал: ни в одной из пьес великого драматурга этого слова нет. 
  • Во время проб голоса Люсиль Ла Верн на роль Злой Королевы аниматоры Диснея сказали, что им нужна более старая и грубая версия. Тогда Ла Верн вышла из кабины, а через несколько вернулась и заговорила безупречным голосом старой ведьмы. Когда ее спросили, как ей это удалось, она ответила: «О, я просто вынула вставную челюсть».

Белоснежке жила в замке со злой мачехой-королевой, которая очень гордилась своей красотой. Узнав от волшебного зеркальца, что Белоснежка стала самой прекрасной девушкой на свете, завистница решила погубить прелестную падчерицу. Но бедная девушка не погибла в лесу, а наоборот, встретила там настоящих друзей - забавных семерых гномов: Профессора, Ворчуна, Весельчака, Скромника, Чихоню, Соню и Молчуна...

7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1937
Премьера в мире 21 декабря 1937
Возраст 0+
Режиссер
Дэвид Хэнд
В ролях
Адриана Каселотти
Гарри Стокуэлл
Все актеры и съемочная группа
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Белоснежка и семь гномов
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