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Постер фильма Город потерянных детей
7.7
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7.7

Город потерянных детей

, 1995
City of lost children / Cité des enfants perdus, La
Франция, Германия, Испания / драма, фантастика, сказка, приключения / 18+
Постер фильма Город потерянных детей
7.7

О фильме

Безграничная фантазия Жене и Каро породила фильм, который стоит смотреть хотя бы из-за визуальных спецэффектов, напоминающих воплощенные мечты Жюля Верна. Ученый-монстр Кранк (Даниэль Эмильфорк) не может видеть сны и похищает детей, чтобы отнимать у них сновидения. Кроме Кранка и детей, на буровой установке в море обитают среди прочего мозг по имени Ирвин, сироты-клоны (Доминик Пино), сиамские близнецы и циклопы. Брат одного из украденных детей идет вызволять мальчика.

Великолепные спецэффекты в культовомфильме-фэнтези.Костюмы Jean-Paul Gaultier

В ролях

Джудит Витте
Miette
Доминик Пинон
Доминик Пинон
Les clones
Рон Перлман
Рон Перлман
One
Жан-Луи Трентиньян
Жан-Луи Трентиньян
Дэниэл Эмилфорк Беренстайн
Krank
Жан-Клод Дрейфус
Marcello
Женевьева Брюне
La Pieuvre
Одиль Мале
La Pieuvre
Мирей Моссе
Mademoiselle Bismuth
Серж Мерлен
Gabriel Marie (Cyclops Leader)
Рюфюс
Рюфюс
Peeler
Режиссер Жан-Пьер Жене, Марк Каро
Сценарист Жиль Адриен, Жан-Пьер Жене, Марк Каро, Гийом Лоран
Композитор Анджело Бадаламенти
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Германия / Испания
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в мире 17 мая 1995
Дата выхода
21 декабря 1995 Австралия
1 сентября 1995 Великобритания
24 августа 1995 Венгрия
17 августа 1995 Германия
4 октября 1996 Дания 11
12 октября 1995 Нидерланды
12 июля 1996 Португалия M/12
15 декабря 1995 США
17 мая 1995 Франция
15 июня 1996 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $18 000 000
Сборы в мире $1 784 713
Производство Constellation, Lumière Pictures, Le Studio Canal+
Другие названия
La cité des enfants perdus, The City of Lost Children, La ciudad de los niños perdidos, A Cidade das Crianças Perdidas, De förlorade barnens stad, De fortabte børns by, De fortapte barns by, Die Stadt der verlorenen Kinder, Elveszett gyermekek városa, Grad izgubljene djece, I poli ton hamenon paidion, Kadonneiden lasten kaupunki, Kadunud laste linn, Kayıp çocuklar şehri, La città perduta, La ciutat dels nens perduts, Ladrão de Sonhos, Lost Children, Mesto izgubljenih otrok, Město ztracených dětí, Miasto zaginionych dzieci, Pasiklydusių vaikų miestas, Shahre Bachehaye Gomshode, Η πόλη των χαμένων παιδιών, Город потерянных детей, Град изгубљене деце, Градът на изгубените деца, Місто загублених дітей, ロスト・チルドレン, 驚異狂想曲, İtmiş Uşaqlar Şəhəri, La città dei bambini perduti, The City of the Lost Children, 惊异狂想曲

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 25 февраля 2024

Отзывы о фильме

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