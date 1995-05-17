Безграничная фантазия Жене и Каро породила фильм, который стоит смотреть хотя бы из-за визуальных спецэффектов, напоминающих воплощенные мечты Жюля Верна. Ученый-монстр Кранк (Даниэль Эмильфорк) не может видеть сны и похищает детей, чтобы отнимать у них сновидения. Кроме Кранка и детей, на буровой установке в море обитают среди прочего мозг по имени Ирвин, сироты-клоны (Доминик Пино), сиамские близнецы и циклопы. Брат одного из украденных детей идет вызволять мальчика.
Великолепные спецэффекты в культовомфильме-фэнтези.Костюмы Jean-Paul Gaultier
|21 декабря 1995
|Австралия
|1 сентября 1995
|Великобритания
|24 августа 1995
|Венгрия
|17 августа 1995
|Германия
|4 октября 1996
|Дания
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|12 октября 1995
|Нидерланды
|12 июля 1996
|Португалия
|M/12
|15 декабря 1995
|США
|17 мая 1995
|Франция
|15 июня 1996
|Южная Корея
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