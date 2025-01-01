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Постер фильма Там, на неведомых дорожках
Постер фильма Там, на неведомых дорожках
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 6.9
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2 постера
Киноафиша Фильмы Там, на неведомых дорожках

Там, на неведомых дорожках

Tam, na nevedomykh dorozhkakh... 18+
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О фильме

По просьбе своей бабушки Митя Сидоров отправляется с гостинцем к ее родственнице Варваре Егоровне. К удивлению мальчика, таинственная пенсионерка оказывается… самой настоящей Бабой Ягой, но только не злой, а доброй. Она живет посреди сказочного леса в избушке на курьих ножках, дружит с Кикиморой, а обо всем, что творится на белом свете, узнает с помощью наливного яблочка на блюдечке. Однажды Митя и Баба Яга увидели, что наказанный за воровство писарь Чумичка решил навредить царю и освободил из плена Кащея Бессмертного. Герои решают остановить злодея, задумавшего захватить царский трон…

  • В основу сценария легла сказочная повесть “Вниз по волшебной реке” известного детского писателя Эдуарда Успенского. 
  • Съемки фильма проходили в Чернигове. Декорации царского дворца были построены между Черниговским коллегиумом и Борисоглебским собором. 
  • В финале фильма побежденный Кащей произносит фразу: “Значит, наше время еще не пришло”. Ответной реплики царя - “И не придет оно никогда” - в первоначальной версии сценария не было, ее добавили по требованию цензуры. 
  • Татьяна Пельтцер, исполнившая роль Варвары Егоровны, ранее играла героиню с похожим именем - бабу Варвару - в фильме “Как Иванушка-дурачок за чудом ходил” (1977).

Отправляясь на каникулы к бабушке в деревню, мальчик Митя не знал, что ему предстоит стать участником необыкновенных приключений в сказочной стране. А все потому, что бабушка у него — Баба-Яга.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 15 мая 1982
Дата выхода
27 октября 1983 Германия
15 мая 1982 СССР
6 июня 1982 США
Производство Киностудия имени М. Горького, Trete Tvorcheskoe Obedinenie
Другие названия
Tam, na nevedomykh dorozhkakh..., Along Unknown Paths, Abenteuer mit der Tarnkappe, There, on the Unknown Roads, Titokzatos utakon, Там, на неведомых дорожках...
Режиссер
Михаил Юзовский
В ролях
Татьяна Аксюта
Татьяна Аксюта
Олег Анофриев
Олег Анофриев
Татьяна Пельтцер
Татьяна Пельтцер
Анастасия Зуева
Анастасия Зуева
Леонид Каневский
Леонид Каневский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb
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Там, на неведомых дорожках

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