По просьбе своей бабушки Митя Сидоров отправляется с гостинцем к ее родственнице Варваре Егоровне. К удивлению мальчика, таинственная пенсионерка оказывается… самой настоящей Бабой Ягой, но только не злой, а доброй. Она живет посреди сказочного леса в избушке на курьих ножках, дружит с Кикиморой, а обо всем, что творится на белом свете, узнает с помощью наливного яблочка на блюдечке. Однажды Митя и Баба Яга увидели, что наказанный за воровство писарь Чумичка решил навредить царю и освободил из плена Кащея Бессмертного. Герои решают остановить злодея, задумавшего захватить царский трон…