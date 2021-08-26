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Небесный замок Лапута Небесный замок Лапута
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Tenkû no shiro Rapyuta / Castle in the Sky

Небесный замок Лапута, 1986

1986 / Япония
8.1 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Старинная легенда гласит, что среди облаков есть огромный летающий замок-остров Лапута, источник невероятной силы и богатства. О нем все знают, но никто никогда его не видел, потому что найти его может лишь тот, кто обладает кристаллом Летающего камня. Талисман с кристаллом хранится у девочки по имени Сита, но однажды об этом становится известно воздушным пиратам и агентам из секретной государственной службы. И те, и другие начинают охоту за артефактом.

Одноименный летающий остров был местом действия в романе Джонатана Свифта “Путешествие Гулливера”, опубликованном в 1726 году. Хаяо Миядзаки признался в интервью, что он не знал, что “la puta” по-испански означает “путана”.

Внешний вид Лапуты был вдохновлен парком Паронелла, построенным Хосе Паронеллой в Мена-Крик, Австралия. Музыкальная тема из “Небесного замка” используется в этом парке во время ночных экскурсий. 

Первый фильм студии “Studio Ghibli”, основанной Хаяо Миядзаки в 1985 году. 

Мультфильм был переведен на английский в 1998 году, но релиз для домашнего просмотра произошел лишь после того, как “Унесенные призраками” получили премию “Оскар” за лучший анимационный фильм в 2001 году. В течение этого времени “Замок” показывали на кинофестивалях и продавали небольшим количеством копий.

Альтернативная реальность, соответствующая началу XX века. В руках девочки по имени Сита находится Летающий Камень. За ним охотятся агенты правительства и пираты, потому что Камень представляет огромную ценность. Пытаясь скрыться от преследователей, Сита встречает Падзу, своего ровесника, работающего в шахтерском городке. Вместе дети выясняют, что Камень - ключ к таинственному летающему острову Лапуте.

8.1 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1986
Премьера в России 26 августа 2021
Премьера онлайн 1 апреля 1989
Премьера в мире 2 августа 1986
Возраст 12+
Прокатчик RUSCICO
Прокатчик Пионер
Режиссер
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
В ролях
Кэйко Ёкодзава
Маюми Танака
Но Тэрада
Котоэ Хацуй
Итиро Нагай
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Небесный замок Лапута 4 постера
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Небесный замок Лапута
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
tman 2 апреля 2015, 12:51
фильм суперский!! смарел дома в дубляже!

а в кино оригинал с сабами будет? обязательно схожу, приобщу друзей/подруг)

всякие механизмы в этом фильме, летательные аппараты просто обожаю)
Проксимо 2 апреля 2015, 12:51
В Родине показывали "Небесный замок Лапута" с русским дубляжем!

Дубляж отличный. Весело.

Так же надеюсь что и "Мой сосед Тоторо" будет на высшем уровне (по дубляжу)
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39 голосов
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