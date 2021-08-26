Небесный замок Лапута, 1986

Одноименный летающий остров был местом действия в романе Джонатана Свифта “Путешествие Гулливера”, опубликованном в 1726 году. Хаяо Миядзаки признался в интервью, что он не знал, что “la puta” по-испански означает “путана”.

Внешний вид Лапуты был вдохновлен парком Паронелла, построенным Хосе Паронеллой в Мена-Крик, Австралия. Музыкальная тема из “Небесного замка” используется в этом парке во время ночных экскурсий.

Первый фильм студии “Studio Ghibli”, основанной Хаяо Миядзаки в 1985 году.

Мультфильм был переведен на английский в 1998 году, но релиз для домашнего просмотра произошел лишь после того, как “Унесенные призраками” получили премию “Оскар” за лучший анимационный фильм в 2001 году. В течение этого времени “Замок” показывали на кинофестивалях и продавали небольшим количеством копий.