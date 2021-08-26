Небесный замок Лапута, 1986

Старинная легенда гласит, что среди облаков есть огромный летающий замок-остров Лапута, источник невероятной силы и богатства. О нем все знают, но никто никогда его не видел, потому что найти его может лишь тот, кто обладает кристаллом Летающего камня. Талисман с кристаллом хранится у девочки по имени Сита, но однажды об этом становится известно воздушным пиратам и агентам из секретной государственной службы. И те, и другие начинают охоту за артефактом.
Одноименный летающий остров был местом действия в романе Джонатана Свифта “Путешествие Гулливера”, опубликованном в 1726 году. Хаяо Миядзаки признался в интервью, что он не знал, что “la puta” по-испански означает “путана”.
Внешний вид Лапуты был вдохновлен парком Паронелла, построенным Хосе Паронеллой в Мена-Крик, Австралия. Музыкальная тема из “Небесного замка” используется в этом парке во время ночных экскурсий.
Первый фильм студии “Studio Ghibli”, основанной Хаяо Миядзаки в 1985 году.
Мультфильм был переведен на английский в 1998 году, но релиз для домашнего просмотра произошел лишь после того, как “Унесенные призраками” получили премию “Оскар” за лучший анимационный фильм в 2001 году. В течение этого времени “Замок” показывали на кинофестивалях и продавали небольшим количеством копий.
Альтернативная реальность, соответствующая началу XX века. В руках девочки по имени Сита находится Летающий Камень. За ним охотятся агенты правительства и пираты, потому что Камень представляет огромную ценность. Пытаясь скрыться от преследователей, Сита встречает Падзу, своего ровесника, работающего в шахтерском городке. Вместе дети выясняют, что Камень - ключ к таинственному летающему острову Лапуте.
а в кино оригинал с сабами будет? обязательно схожу, приобщу друзей/подруг)
всякие механизмы в этом фильме, летательные аппараты просто обожаю)
Дубляж отличный. Весело.
Так же надеюсь что и "Мой сосед Тоторо" будет на высшем уровне (по дубляжу)