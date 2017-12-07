Каждый год с наступлением зимы Дедушка Мороз и его внучки покидают свое жилище и отправляются радовать людей - невидимые простым смертным, они сеют повсюду волшебство. Случилось так, что сердце одной из Снегурочек покорил деревенский гончар Гридя. Не в силах жить без возлюбленного, она решилась выйти к людям. Бездетные дед да баба приютили красавицу как родную внучку и назвали Любой. Кажется, уже ничто не могло помешать счастью девушки и гончара, но неожиданно глаз на Снегурочку положил богатый князь. Что же теперь делать влюбленным?