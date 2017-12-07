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Постер фильма Ледяная внучка
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Киноафиша Фильмы Ледяная внучка

Ледяная внучка

Ledyanaya vnuchka 18+
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О фильме

Каждый год с наступлением зимы Дедушка Мороз и его внучки покидают свое жилище и отправляются радовать людей - невидимые простым смертным, они сеют повсюду волшебство. Случилось так, что сердце одной из Снегурочек покорил деревенский гончар Гридя. Не в силах жить без возлюбленного, она решилась выйти к людям. Бездетные дед да баба приютили красавицу как родную внучку и назвали Любой. Кажется, уже ничто не могло помешать счастью девушки и гончара, но неожиданно глаз на Снегурочку положил богатый князь. Что же теперь делать влюбленным?

  • Съемки фильма проходили в городе Архангельске, в музее деревянного зодчества “Малые корелы”. 
  • “Ледяная внучка” - четвертая картина Бориса Рыцарева, в которой приняла участие Светлана Орлова (Снегурочка). Ранее она снималась в таких фильмах режиссера, как “Принцесса на горошине” (1976), “Подарок черного колдуна” (1978), “Возьми меня с собой” (1979). 
  • В кадре звучит музыка, написанная Петром Ильичем Чайковским. 
  • Борис Рыцарев выступил не только режиссером фильма, но и автором сценария. 
  • Светлана Орлова и Владимир Никитин ранее снимались вместе в фильмах “Солнце, снова солнце” (1976) и “Возьми меня с собой” (1979). Позднее, в 1982 году, они сыграли в детективе “Захват”.

Снегурочка, полюбив гончара Гридю, превратилась в прекрасную девушку Любашу. Увидев красавицу, местный князь решил жениться на ней. Хитростью заманив Любашу в свои хоромы, князь увидел там ледяную царевну. И только любовь гончара вновь отогрела ее сердце.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 30 декабря 1980
Дата выхода
30 декабря 1980 Россия 6+
30 октября 1981 Германия
30 декабря 1980 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Ledyanaya vnuchka, Die Eisfee, A hótündér, Granddaughter of Ice, La fanciulla di ghiaccio, Ľadová vnučka, Ledová víla, O víle Ledušce, Sněhová vločka, Snöprinsessan, Ледяная внучка
Режиссер
Борис Рыцарев
Борис Рыцарев
В ролях
Андрей Градов
Владимир Дружников
Владимир Дружников
Светлана Орлова
Людмила Шагалова
Людмила Шагалова
Альберт Филозов
Альберт Филозов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
da8n1972 7 декабря 2017, 00:41
Сразу скажу: сказка ТОЛЬКО для взрослых, а не 6+, как пишут на сайтах. Подходит к фильму и слово "Фэнтези", но детям смотреть опять же не… Читать дальше…
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