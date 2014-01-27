Рыба-солнце, 2014

Необычная любовная история — на тонкой грани между социальной драмой и лирической комедией. Знаете, кого ненавидят датские рыбаки? Биологов-экологов, озабоченных сохранением разных морских популяций и, следовательно, препятствующих промыслу. Кессе — потомственный рыбак, переживающий, увы, нелегкие времена: весь в долгах как в шелках, на грани банкротства и потери лицензии. Зачем ему эколог на судне? Однако взамен компания обещает бонус — увеличение рыбодобычи до трех тонн, и Кессе не остается ничего иного, как пустить на борт неприятного университетского умника. Впрочем, почему же неприятного? Биологом оказывается зажигательная брюнетка, к которой Кессе питает исключительно теплые чувства. Что может помешать их позднему счастью? Только жажда наживы и неуважение к обитателям морских глубин… Легкая экранизация популярной театральной пьесы — дебют Серена Балле, неглупое развлечение с необычными для такого буржуазного жанра, как романтическая комедия, персонажами. Кровь в их жилах течет точно не рыбья.