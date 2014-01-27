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Рыба-солнце
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Рыба-солнце, 2014

2014 / Дания
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Необычная любовная история — на тонкой грани между социальной драмой и лирической комедией. Знаете, кого ненавидят датские рыбаки? Биологов-экологов, озабоченных сохранением разных морских популяций и, следовательно, препятствующих промыслу. Кессе — потомственный рыбак, переживающий, увы, нелегкие времена: весь в долгах как в шелках, на грани банкротства и потери лицензии. Зачем ему эколог на судне? Однако взамен компания обещает бонус — увеличение рыбодобычи до трех тонн, и Кессе не остается ничего иного, как пустить на борт неприятного университетского умника. Впрочем, почему же неприятного? Биологом оказывается зажигательная брюнетка, к которой Кессе питает исключительно теплые чувства. Что может помешать их позднему счастью? Только жажда наживы и неуважение к обитателям морских глубин… Легкая экранизация популярной театральной пьесы — дебют Серена Балле, неглупое развлечение с необычными для такого буржуазного жанра, как романтическая комедия, персонажами. Кровь в их жилах течет точно не рыбья.

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 27 января 2014
Возраст 16+
Режиссер
Сёрен Балле
В ролях
Хенрик Бирк
Сюзанна Сторм
Крестен Андерсен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рыба-солнце 1 постер
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