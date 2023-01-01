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Apolonia, Apolonia
Apolonia, Apolonia
Apolonia, Apolonia, 2022
2022 / Чехия / Дания / Франция / Нидерланды / Польша
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Рейтинг IMDb: 7.6
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Жанр:
биография
документальный
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мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность
1 час 56 минут
Год выпуска
2022
Возраст
18+
Режиссер
Леа Глоб
В ролях
Эрве Бреуль
Леа Глоб
Оксана Шачко
Аполония Сокол
Alexandra Tlolka
Все актеры и съемочная группа
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голосов
7.6
IMDb
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