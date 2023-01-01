Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синдром" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Apolonia, Apolonia
Киноафиша Фильмы Apolonia, Apolonia
Apolonia, Apolonia

Apolonia, Apolonia, 2022

2022 / Чехия / Дания / Франция / Нидерланды / Польша
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Леа Глоб
В ролях
Эрве Бреуль
Леа Глоб
Оксана Шачко
Аполония Сокол
Alexandra Tlolka
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Постер фильма Apolonia, Apolonia 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Related video
Женская версия Шатунова: самой богатой певицей СССР стала девочка из детдома
Вернулась окольными путями: Пугачевой устроили холодный прием в России
Петросян такого наговорил со сцены, что не за горами скандал: досталось известной певице
Всю жизнь школьница: советская Василиса Премудрая и в 66 лет даст фору многим
Тест: из какой страны ваши манеры?
Не делай добра: после одного поступка Магомаев стал изгоем в СССР
«Не раздавишь»: Лазарев назвал свою мать ядовитым гадом, и вот почему
Женщины с этими именами — самые неблагодарные дочери: их всего 3
Вовсе не блонд: какой цвет волос считается исконно русским
«Это подстава, и все герои вымышлены»: Башаров обратился к зрителям «Битвы экстрасенсов»
Одно нецензурное слово: Тутберидзе резко высказалась о ноже в спину от Тарасовой
Бросила детей и мужа: Пугачева сделала неожиданный выбор
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше