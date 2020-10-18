Тигры, 2020

5 причин посмотреть фильм «Тигры»

«Тигры» — главный шведский фильм 2021 года, добившийся признания далеко за пределами своей родины. Драма демонстрировалась в рамках фестивалей по всему миру, а также выдвигалась от страны на «Оскар».

Отличный вариант для всех поклонников футбола. Несмотря на безумную популярность спортивной дисциплины, режиссеры нечасто выстраивают вокруг нее весь сюжет. Ронни Сандалу удалось создать байопик, способный удержать в напряжении не хуже дорогостоящего голливудского блокбастера.

Захватывающая история, основанная на реальных событиях. Авторы уважительно отнеслись к первоисточнику, сохранив каждую деталь автобиографии Бенгтссона.

Яркая актерская игра малоизвестных звезд, сумевших не только разыграть драму, но и аутентично воссоздать на экране каждодневную рутину футболистов — от тренировок до полноценных матчей.

Правдивый взгляд на индустрию, которая нередко романтизируется в кино и на телевидении. В отличие от подавляющего большинства кинолент такого рода, «Тигры» не фиксируются исключительно на успехе, показывая изнанку большого спорта. Фильм напоминает, что отнюдь не всем талантливым людям удается достичь высокой цели, невзирая на приложенные усилия.