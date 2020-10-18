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Тигры
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Tigers

Тигры, 2020

2020 / Швеция / Италия / Дания
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Тигры»

«Тигры» — главный шведский фильм 2021 года, добившийся признания далеко за пределами своей родины. Драма демонстрировалась в рамках фестивалей по всему миру, а также выдвигалась от страны на «Оскар».

Отличный вариант для всех поклонников футбола. Несмотря на безумную популярность спортивной дисциплины, режиссеры нечасто выстраивают вокруг нее весь сюжет. Ронни Сандалу удалось создать байопик, способный удержать в напряжении не хуже дорогостоящего голливудского блокбастера.

Захватывающая история, основанная на реальных событиях. Авторы уважительно отнеслись к первоисточнику, сохранив каждую деталь автобиографии Бенгтссона.

Яркая актерская игра малоизвестных звезд, сумевших не только разыграть драму, но и аутентично воссоздать на экране каждодневную рутину футболистов — от тренировок до полноценных матчей.

Правдивый взгляд на индустрию, которая нередко романтизируется в кино и на телевидении. В отличие от подавляющего большинства кинолент такого рода, «Тигры» не фиксируются исключительно на успехе, показывая изнанку большого спорта. Фильм напоминает, что отнюдь не всем талантливым людям удается достичь высокой цели, невзирая на приложенные усилия.

Прототипом главного героя был реальный шведский футболист Мартин Бенгтссон, профессиональная карьера которого завершилась в 19-летнем возрасте. Игрок выступал в клубе «И.К. Стурехов» на позиции полузащитника, после чего подписал контракт с «Интером». Бенгтссон покинул итальянскую «Серию А» спустя сезон, а затем повесил бутсы на гвоздь.

В основу сюжета легла автобиография Мартина Бенгтссона, изданная в 2007 году. Адаптацией книги выступил Ронни Сандаль, также занявший режиссерское кресло.

Спортивная драма «Тигры» была выбрана в качестве шведского кандидата на «Оскар» 2021 года в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», но в конечном счете не попала в конкурсную программу.

Образ 16-летнего Мартина Бенгтссона воплотил актер Эрик Лонгрен, которому на момент премьеры было 24 года. Для подготовки к роли он тренировался под руководством профессионалов.

Фрида Густавссон, исполнившая одну из второстепенных ролей, до этого появлялась в популярном телесериале «Ведьмак», тогда как Альфред Энок, сыгравший Райана, прославился благодаря франшизе о Гарри Поттере.

Лента демонстрировалась в рамках международного кинофестиваля в Пусане, где выиграла главный приз.

Мартин — один из самых ярких юных футболистов в истории Швеции. Ему пророчат светлое будущее и оно не заставляет себя долго ждать — уже в 16 лет ему предлагают место в одном из самых престижных итальянских клубов — легендарном «Интере». Однако, то, что казалось подарком судьбы оказывается жестоким испытанием. Мартину придется в полной мере осознать, что значит жертвовать всем ради мечты. 

Пытаясь удержаться на плаву, Мартин начинает медленно терять самого себя и погружается в отчаяние и удушающее одиночество. Не в силах бороться с этим чувством, он начинает задаваться вопросом, нужна ли ему в самом деле та жизнь, за которую он борется?

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 2 января 2022
Премьера в мире 18 октября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Arthouse
Режиссер
Ронни Сандаль
В ролях
Альфред Энок
Альфред Энок
Лив Мяенес
Лив Мяенес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тигры 2 постера
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