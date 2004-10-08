Племяннички в Египте, 2004

Дядя Эрик должен был отвезти детей на время каникул в Египет, но заболел. Однако, дети с нетерпением ждали этой поездки «целую вечность». Тогда их отец решает взять отпуск и сам поехать с ними. Все начинается хорошо, но только до тех пор, пока они не добираются до аэропорта.

Отец опаздывает на самолет, и дети оказываются одни в Каире. Почти одни. Их соседка и злейший враг госпожа Флинт оказалась в Каире, где живет ее сестра, вышедшая замуж за датского посла.

После долгих уговоров, госпожа Флинт соглашается присмотреть за детьми во время их пребывания в Египте, но у нее свой взгляд на то, чем их занять. Она хочет повести их в скучные музеи и на лекции, в то время как сами они хотят плавать и гоняться на верблюдах…