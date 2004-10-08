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Племяннички в Египте
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Min søsters børn i Ægypten

Племяннички в Египте, 2004

2004 / Дания
4.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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О фильме

Дядя Эрик должен был отвезти детей на время каникул в Египет, но заболел. Однако, дети с нетерпением ждали этой поездки «целую вечность». Тогда их отец решает взять отпуск и сам поехать с ними. Все начинается хорошо, но только до тех пор, пока они не добираются до аэропорта.

Отец опаздывает на самолет, и дети оказываются одни в Каире. Почти одни. Их соседка и злейший враг госпожа Флинт оказалась в Каире, где живет ее сестра, вышедшая замуж за датского посла.

После долгих уговоров, госпожа Флинт соглашается присмотреть за детьми во время их пребывания в Египте, но у нее свой взгляд на то, чем их занять. Она хочет повести их в скучные музеи и на лекции, в то время как сами они хотят плавать и гоняться на верблюдах…

4.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 8 октября 2004
Возраст 18+
Режиссер
Каспер Барфоэд
В ролях
Лотта Андерсен
Петер Ганцлер
Нильс Ольсен
Венке Барфоед
Стефан Пагельс Андерсен
Все актеры и съемочная группа
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6.909091
Постер фильма Племяннички в Египте 1 постер
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