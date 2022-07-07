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Вечность
6.9
Вечность
, 2022
Resten af livet
Дания / драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.9
В ролях
Jette Søndergaard
Line
Eskil Bøgh Tonnesen
Henrik
Mette Munk Plum
Maren
Tue Frisk Petersen
Andreas
Ole Sørensen
Egon
Karen Tygesen
Petra
Peter Hansen Tygesen
Gert
Benny Bøtchiær Thomsen
Handlende
Ole Caspersen
Hans
Lasse Lorenzen
Sønnen
Stine Lee Bruhn Schrøder
Anne
Henning Tygesen
Thomsen
Режиссер
Фрелле Петерсен
Сценарист
Фрелле Петерсен
Композитор
Flemming Berg
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Дания
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
7 июля 2022
Дата выхода
7 июля 2022
Дания
11
17 августа 2023
Нидерланды
AL
Бюджет
€30 000 000
Производство
Zentropa Entertainments
Другие названия
Resten af livet, Forever, Resten av livet, Von hier an weiter
Еще
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
7
IMDb
Обновлено 22 февраля 2024
Кадры из фильма
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