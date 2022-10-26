Каймак, 2022

В ролях
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Манчевский, Милчо
Сценарист
Манчевский, Милчо
Композитор
Томас Фогенн, The Danish String Quartet
Детали фильма
Страна
Болгария / Хорватия / Дания / Македония / Нидерланды / Великобритания
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
30 апреля 2024
Премьера в мире
26 октября 2022
Дата выхода
|27 апреля 2023
|Сербия
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|27 апреля 2023
|Черногория
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Сборы в мире
$2 184
Производство
N279 Entertainment, Baba Film, Banana Film DOOEL
Другие названия
Kaymak, Kajmak, Seis É Par, Seis es par, Каймак, Кајмак, カイマック, 情慾二重奏