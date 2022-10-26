Каймак, 2022

Страна Болгария / Хорватия / Дания / Македония / Нидерланды / Великобритания

Продолжительность 1 час 46 минут

Год выпуска 2022

Премьера онлайн 30 апреля 2024

Премьера в мире 26 октября 2022

Дата выхода 27 апреля 2023 Сербия 27 апреля 2023 Черногория

Сборы в мире $2 184

Производство N279 Entertainment, Baba Film, Banana Film DOOEL