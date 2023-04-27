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Каймак
Kaymak
Каймак, 2022
2022 / Болгария / Хорватия / Дания / Македония / Нидерланды / Великобритания
6.4
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Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
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6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
27 апреля 2023
Режиссер
Манчевский, Милчо
В ролях
Сара Климоска
Камка Точиновски
Александр Микич
Симона Спировска
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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