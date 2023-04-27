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Каймак Каймак
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Kaymak

Каймак, 2022

2022 / Болгария / Хорватия / Дания / Македония / Нидерланды / Великобритания
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 27 апреля 2023
Режиссер
Манчевский, Милчо
В ролях
Сара Климоска
Камка Точиновски
Александр Микич
Симона Спировска
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Каймак 1 постер
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