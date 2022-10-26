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Постер фильма Каймак
6.2
Киноафиша Фильмы Каймак
6.2

Каймак

, 2022
Kaymak
Болгария, Хорватия, Дания, Македония, Нидерланды, Великобритания / комедия, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Каймак
6.2

В ролях

Сара Климоска
Dosta
Камка Точиновски
Eva
Александр Микич
Caramba
Симона Спировска
Danche
Ana Stojanovska
Violetka
Filip Trajkovic
Kiril
Filip Trajkovic
Kiril
Петар Мирчевски
Петар Мирчевски
Uncle Bogdan
Saska Dimitrovska
Talija
Деян Лилич
Joakim
Sonja Mihajlova
Blagica
Режиссер Манчевский, Милчо
Сценарист Манчевский, Милчо
Композитор Томас Фогенн, The Danish String Quartet
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Болгария / Хорватия / Дания / Македония / Нидерланды / Великобритания
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 30 апреля 2024
Премьера в мире 26 октября 2022
Дата выхода
27 апреля 2023 Сербия
27 апреля 2023 Черногория
Сборы в мире $2 184
Производство N279 Entertainment, Baba Film, Banana Film DOOEL
Другие названия
Kaymak, Kajmak, Seis É Par, Seis es par, Каймак, Кајмак, カイマック, 情慾二重奏

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 20 апреля 2023

Отзывы о фильме

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