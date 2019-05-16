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Белый, белый день Белый, белый день
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A White, White Day / Hvítur, Hvítur Dagur

Белый, белый день, 2019

2019 / Исландия / Дания
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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История скорби, мести и безусловной любви
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Причины посмотреть Факты О фильме

Драматическая лента рассказывает историю жизни недавно овдовевшего начальника городской полиции. У Ингимундура в автомобильной катастрофе погибла жена. Теперь главный герой сомневается в том, что она была верна ему. Он считает, что супруга изменяла ему с одним из местных жителей. Навязчивая идея об измене постепенно начинает сводить его с ума и ставит под угрозу жизни всех, кто так или иначе связан с тайной.

  • Съемки ленты велись в Исландии.
  • В стране существует поговорка «Белый, белый день». Она символизирует время, когда цвет неба сливается с цветом лежащего на земле снега. Считается, что в этот день мертвые могут разговаривать с живыми.
  • По признанию режиссера, название картины не имеет отсылок к одноименному стихотворению Арсения Тарковского.
  • Эта лента была выбрана, чтобы представлять Исландию на очередной премии Оскар в 2020 году в номинации «Лучший фильм», однако ее так и не выдвинули.
  • На кинофестивале во Франции исполнитель главной мужской роли получил награду.
  • Впервые картину представили зрителям на Каннском фестивале в мае 2019 года.
  • Режиссер признавался, что идея снять фильм пришла к нему в 2007 году во время работы над серией фотографий «Белый снег».

В отдаленном исландском городе начальник полиции, находящийся вне службы, начинает подозревать местного жителя в том, что у него был роман с его женой, которая недавно погибла в автомобильной аварии. Постепенно его навязчивая идея узнать правду накапливается, и он неизбежно начинает подвергать опасности себя и своих близких. История скорби, мести и безусловной любви.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 19 марта 2020
Премьера в мире 16 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик Иноекино
Режиссер
Хлинюр Палмасон
Хлинюр Палмасон
В ролях
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Хильмир Снайр Гвюднасон
Хильмир Снайр Гвюднасон
Сара Догг Асгерсдоттир
Сара Догг Асгерсдоттир
Бьёрн Инги Хильмарссон
Бьёрн Инги Хильмарссон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Белый, белый день 2 постера
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Белый, белый день смотреть онлайн

Белый, белый день
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По шоссе в белесой хмари, которая сводит видимость практически к нулю, мчится машина. Мелькают знаки, дорожные «заплатки», полосы разметки. Через полторы минуты экранного времени машина пробивает заграждение и срывается куда-то вниз, в белый туман. Эта жуткая и загадочная авария, как выяснится чуть позже, сделала вдовцом местного полицейского Ингимундура (Ингвар Сигюрдссон). На работу он ходить перестал, хотя и сохранил ключи от участка. Все свободное время он теперь посвящает…
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