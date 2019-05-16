Белый, белый день, 2019

Драматическая лента рассказывает историю жизни недавно овдовевшего начальника городской полиции. У Ингимундура в автомобильной катастрофе погибла жена. Теперь главный герой сомневается в том, что она была верна ему. Он считает, что супруга изменяла ему с одним из местных жителей. Навязчивая идея об измене постепенно начинает сводить его с ума и ставит под угрозу жизни всех, кто так или иначе связан с тайной.
В отдаленном исландском городе начальник полиции, находящийся вне службы, начинает подозревать местного жителя в том, что у него был роман с его женой, которая недавно погибла в автомобильной аварии. Постепенно его навязчивая идея узнать правду накапливается, и он неизбежно начинает подвергать опасности себя и своих близких. История скорби, мести и безусловной любви.