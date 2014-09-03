Лучшее впереди, 2014

Нильс Стокхольм — восьмидесятилетний фермер-идеалист, основавший с женой биодинамическую ферму, на которой занимается спасением стремительно сокращающейся популяции датских красных телят, кормит животных исключительно местными продуктами, ведет нежные беседы с коровами и не забывает о важной роли каждого червяка в экосистеме. Благодаря вниманию к инстинктам животных, трепетному отношению к природе и вдумчивому труду, Нильсу удается производить лучшие натуральные продукты и поставлять их в ведущие скандинавские рестораны, пока на ферму с проверкой не приходит очередная инспекция, имеющая иные взгляды на ведение хозяйства. Не слишком разобравшись в тонкостях философии фермера, комиссия выписывает ему повестку в суд по обвинению в жестоком обращении с животными. Над Нильсом нависает угроза лишиться лицензии, а вместе с ней и главного дела жизни.

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