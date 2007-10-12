Софи, Ионас и Эмма переезжают с родителями в Копенгаген, так как их отец получил работу в Национальном музее, в отделе обслуживания посетителей.

Софи и Ионас знакомятся с новым для них городом. И вдруг в один момент ритм жизни всей семьи круто меняется. К ним домой, прямо с неба сваливаются старые скандинавские боги — Лок, Тор, Хемдаль и Удин, старомодные и смешные, которые хотят вернуть Золотые рога, находящиеся в Национальном музее под серьезной охраной. Богам надо спасти род человеческий и не дать гигантам уничтожить золотые рога Валхала.