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Постер фильма Золото Вальхалла
4.4
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4.4

Золото Вальхалла

, 2007
Guldhornene
Дания / семейный, приключения / 18+
Постер фильма Золото Вальхалла
4.4

О фильме

Софи, Ионас и Эмма переезжают с родителями в Копенгаген, так как их отец получил работу в Национальном музее, в отделе обслуживания посетителей.

Софи и Ионас знакомятся с новым для них городом. И вдруг в один момент ритм жизни всей семьи круто меняется. К ним домой, прямо с неба сваливаются старые скандинавские боги — Лок, Тор, Хемдаль и Удин, старомодные и смешные, которые хотят вернуть Золотые рога, находящиеся в Национальном музее под серьезной охраной. Богам надо спасти род человеческий и не дать гигантам уничтожить золотые рога Валхала.

В ролях

Лора Буль Остергаард
Sofie
Лукас Шварца Торстейнссон
Jonas
Клара Мария Бэхэмондес
Emma
Анн Элеонора Ёргенсен
Tove
Троэльс Либи
Asbjørn
Лене Мария Кристенсен
Ydun
Петер Фрёдин
Heimdal
Мартин Бригманн
Loke
Сорен Спаннинг
Odin
Хенрик Ноэл Олесен
Thor
Режиссер Мартин Шмидт
Сценарист Ина Брюн, Стефан Яворский, Flemming Klem, Ида Мария Риден
Композитор Йеппе Кос
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 12 октября 2007
Дата выхода
12 октября 2007 Дания
Сборы в мире $3 049 142
Производство Cosmo Film
Другие названия
Guldhornene, Gullhornene, Kahraman Dörtlü, Muhteşem Dörtlü, The Gold of Valhalla, The Golden Horns

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 14 голосов
4.4 IMDb

Отзывы о фильме

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