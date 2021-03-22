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Как убить облака
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Как убить облака, 2021

2021 / Финляндия / Дания
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

В 1947 году доктору Бернарду Воннегуту, брату знаменитого писателя, работавшему в исследовательской лаборатории General Electric, пришла в голову блестящая идея: он обнаружил, что при помощи сухого льда можно воздействовать на облака. Учёный назвал этот метод «Посевом» и заявил, что «природа наконец-то позволила кое-что сделать с погодой». Спустя 73 года, в 2020 году, учёные со всего мира собрались в ОАЭ, чтобы попытаться еще раз повлиять на небо и принести ливни в один из самых засушливых регионов нашей планеты. Идея на первый взгляд привлекательная, но какова цена такого вмешательства в природные процессы? «Как убить облака» позволяет взглянуть на проблему глазами Ханнеле Корхонен, амбициозной финской ученой, которая открывает окно в тайное царство скользкой морали. Перед нами — не просто исследование передовых технологий геоинженерии, но история о компромиссах, на которые люди готовы пойти, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Если природу можно приручить ради выгоды и славы и даже использовать ее в качестве оружия, чем обернется для человечества такая игра в богов?

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 22 марта 2021
Возраст 18+
Режиссер
Туйя Халттунен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Как убить облака 1 постер
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25 ноября 2021 14:49
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