Как убить облака, 2021

В 1947 году доктору Бернарду Воннегуту, брату знаменитого писателя, работавшему в исследовательской лаборатории General Electric, пришла в голову блестящая идея: он обнаружил, что при помощи сухого льда можно воздействовать на облака. Учёный назвал этот метод «Посевом» и заявил, что «природа наконец-то позволила кое-что сделать с погодой». Спустя 73 года, в 2020 году, учёные со всего мира собрались в ОАЭ, чтобы попытаться еще раз повлиять на небо и принести ливни в один из самых засушливых регионов нашей планеты. Идея на первый взгляд привлекательная, но какова цена такого вмешательства в природные процессы? «Как убить облака» позволяет взглянуть на проблему глазами Ханнеле Корхонен, амбициозной финской ученой, которая открывает окно в тайное царство скользкой морали. Перед нами — не просто исследование передовых технологий геоинженерии, но история о компромиссах, на которые люди готовы пойти, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Если природу можно приручить ради выгоды и славы и даже использовать ее в качестве оружия, чем обернется для человечества такая игра в богов?