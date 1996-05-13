Рассекая волны, 1996

Наивная молодая женщина по имени Бесс выходит замуж за датского нефтяника Яна. Бесс и Ян глубоко влюблены, но ему приходится постоянно уезжать на долгий срок по работе. Однажды Бесс молится Богу, чтобы он вернулся к ней навсегда. Когда Ян возвращается, его шея сломана в результате аварии на борту буровой установки. Из-за его состояния Ян и Бесс теперь не могут наслаждаться сексуальными отношениями, и Ян убеждает Бесс взять другого любовника и рассказывать ему подробности. По мере того как сексуальное поведение Бесс становится все более и более извращенным, она начинает верить, что ее действиями руководит Бог и ее страдания в конце концов помогут Яну выздороветь. Но как далеко способна героиня зайти ради мужа?