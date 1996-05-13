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Рассекая волны Рассекая волны
Киноафиша Фильмы Рассекая волны
Breaking the waves

Рассекая волны, 1996

1996 / Дания / Франция / Швеция / Нидерланды / Норвегия / Исландия
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Наивная молодая женщина по имени Бесс выходит замуж за датского нефтяника Яна. Бесс и Ян глубоко влюблены, но ему приходится постоянно уезжать на долгий срок по работе. Однажды Бесс молится Богу, чтобы он вернулся к ней навсегда. Когда Ян возвращается, его шея сломана в результате аварии на борту буровой установки. Из-за его состояния Ян и Бесс теперь не могут наслаждаться сексуальными отношениями, и Ян убеждает Бесс взять другого любовника и рассказывать ему подробности. По мере того как сексуальное поведение Бесс становится все более и более извращенным, она начинает верить, что ее действиями руководит Бог и ее страдания в конце концов помогут Яну выздороветь. Но как далеко способна героиня зайти ради мужа?

  • Это дебютная роль ныне знаменитой Эмили Уотсон. За первую же свою работу в кино начинающая актриса получила номинацию на «Оскар».
  • Это был первый фильм фон Триера, созданный после основания «Догмы-95». Несмотря на это, фильм нарушает многие правила догмы, включая сборные декорации, музыку после и компьютерную графику. Фильм полностью снят на портативные камеры.
  • По словам Триера, он хотел сделать натуралистический фильм, который также был бы религиозным фильмом без каких-либо чудес. Триер утверждал, что ему потребовалось пять лет, чтобы написать сценарий и получить финансовую поддержку для картины.

Бог дает каждому что-то, чтобы он стал лучше... Молодая девушка Бесс из отдаленной общины на северо-западе Шотландии влюбилась в хорошего парня - Яна, работающего на буровой установке в море. Несмотря на противостояние родственников, они женятся. Бесс просит Бога, чтобы Ян всегда был рядом с ней, и Ян возвращается к ней искалеченным после несчастного случая на буровой. Что может сделать молодая женщина, чтобы ее любимый остался жив? На какую жертву может пойти?

7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 39 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 13 мая 1996
Возраст 18+
Режиссер
Ларс фон Триер
Ларс фон Триер
В ролях
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Кэтрин Картлидж
Жан-Марк Барр
Жан-Марк Барр
Эдриен Роулинс
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Постер фильма Рассекая волны 2 постера
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