Моя земля, 2015

Действие фильма происходит после окончания Второй мировой войны. Группа молодых немецких военнопленных передается датской армии, где их обучают обезвреживать мины, закопанные немцами в песке. Сержант Расмуссен заставляет мальчиков выполнять опасную работу голыми руками. Вскоре, понимая, что они всего лишь жертвы немецкой военной верхушки, он начинает испытывать к ребятам сочувствие, но приказ уже отдан, а разминировать осталось еще 45 тысяч мин…
Май 1945-го, пятилетней оккупации Дании фашистами пришел конец. Но западное побережье страны все еще усеяно минами, установленными на случай высадки союзников. Военные решают провести разминирование руками пленных немцев, что, наверное, сомнительно с точки зрения мирового права, но чего только эти фрицы не натворили за 5 лет, пусть теперь разгребают. Проблема в том, что в распоряжение лютого сержанта Расмуссена прибывают мальчишки, рекрутированные издыхающей фашистской Германией со школьной скамьи...