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Under sandet / Land of mine

Моя земля, 2015

2015 / Германия / Дания
7.8 Оцените
12 голосов
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Действие фильма происходит после окончания Второй мировой войны. Группа молодых немецких военнопленных передается датской армии, где их обучают обезвреживать мины, закопанные немцами в песке. Сержант Расмуссен заставляет мальчиков выполнять опасную работу голыми руками. Вскоре, понимая, что они всего лишь жертвы немецкой военной верхушки, он начинает испытывать к ребятам сочувствие, но приказ уже отдан, а разминировать осталось еще 45 тысяч мин… 

  • Считается, что более 2000 немецких солдат были вынуждены руководством разминировать мины, и почти половина из них потеряли свои жизни или конечности.
  • Использование немецких солдат-подростков для разминирования датского побережья после окончания Второй мировой войны многими историками было объявлено наихудшим случаем военных преступлений, когда-либо совершенных датским государством. В частности, Женевскими конвенциями прямо запрещается принуждение любого военнопленного к выполнению опасных работ. 
  • В фильме операцию по разминированию возглавил датский сержант Расмуссен. В реальной жизни эти миссии контролировались британскими войсками, хотя каждым отрядом командовали именно военные офицеры Третьего рейха. 
     

Май 1945-го, пятилетней оккупации Дании фашистами пришел конец. Но западное побережье страны все еще усеяно минами, установленными на случай высадки союзников. Военные решают провести разминирование руками пленных немцев, что, наверное, сомнительно с точки зрения мирового права, но чего только эти фрицы не натворили за 5 лет, пусть теперь разгребают. Проблема в том, что в распоряжение лютого сержанта Расмуссена прибывают мальчишки, рекрутированные издыхающей фашистской Германией со школьной скамьи...

7.8 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 3 декабря 2015
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Мартин Зандвлиет
Мартин Зандвлиет
В ролях
Роланд Мюллер
Роланд Мюллер
Миккель Боэ Фёльсгор
Миккель Боэ Фёльсгор
Лаура Бро
Луис Хофманн
Луис Хофманн
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3 декабря 2020 12:58
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