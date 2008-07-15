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Постер фильма Ужасное счастье
6.8
Киноафиша Фильмы Ужасное счастье
6.8

Ужасное счастье

, 2008
Frygtelig lykkelig
Дания / детектив, драма / 18+
Постер фильма Ужасное счастье
6.8

О фильме

Главный герой служил в полиции Копенгагена. Потом он неожиданно получил перевод в заштатный северный городок. Особого влияния закона в этой глухой провинции жители никогда не ощущали, поэтому привыкли сами урегулировать все свои дела. Сам герой тоже не горит желанием менять порядки и надеется, что скоро уедет отсюда. Но на поверхность начинают всплывать некоторые неприятные местные секреты, и полицейскому придется копнуть глубже, весьма сильно потревожив это болото.

В ролях

Якоб Седергрен
Robert Hansen
Лене Мария Кристенсен
Ingerlise Buhl
Ким Бодния
Ким Бодния
Jørgen Buhl
Ларс Бригманн
Dr. Zerleng
Эндерс Хоув
Købmand Moos
Йенс Йорген Споттаг
Politimester
Хенрик Люккегорд
Præst
Бодиль Ёргенсон
Bartender
Петер Хессе Овергаард
Helmuth
Нильс Скаусен
Hansi
Режиссер Генрик Рубен Генц
Сценарист Генрик Рубен Генц, Дуня Грю Йенсен, Эрлинг Йепсен
Композитор Коре Бьеркё
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 29 марта 2009
Премьера в мире 15 июля 2008
Дата выхода
15 июля 2008 Дания
15 июля 2008 Румыния 18
5 февраля 2010 США
Сборы в мире $2 828 984
Производство Fine & Mellow Productions
Другие названия
Frygtelig lykkelig, Terribly Happy, Borzasztó boldog, Cumplit de fericit, Fruktansvärt lycklig, Fryktelig lykkelig, Fürchterlich glücklich, Grozljivo srecen, Hirveän onnellinen, Strasznie szczęśliwi, Terriblement heureux, Terriblemente feliz, Ukrutne stastni, Ukrutne šťastní, Τρομακτικά ευτυχισμένοι, Ужасное счастье, 恶警残城, 极度快乐

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

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