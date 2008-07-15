Главный герой служил в полиции Копенгагена. Потом он неожиданно получил перевод в заштатный северный городок. Особого влияния закона в этой глухой провинции жители никогда не ощущали, поэтому привыкли сами урегулировать все свои дела. Сам герой тоже не горит желанием менять порядки и надеется, что скоро уедет отсюда. Но на поверхность начинают всплывать некоторые неприятные местные секреты, и полицейскому придется копнуть глубже, весьма сильно потревожив это болото.
|15 июля 2008
|Дания
|15 июля 2008
|Румыния
|18
|5 февраля 2010
|США